Vzdělá i pobaví - festival vědy pod širým nebem

Akce se zúčastnilo přes 70 vystavovatelů, mezi které patří třeba Akademie věd ČR, vysoké školy, volnočasové instituce a firmy. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet například pěstování biomasy z odpadních materiálů nebo zjistit, co jsou to urychlovače a jak vlastně fungují. Fyzikální ústav postavil mlžnou komoru, v níž je možné vidět dráhy protonů, i lasery jako unikátní zdroje světla. Ve stánku Astronomického ústavu se mohli zájemci dozvědět, jak se staví kosmická sonda a jak vypadá Slunce zblízka. Ti odvážnější měli možnost vyzkoušet detektor lži či elektromotorky, program zakončila debata o suchu. O zábavu nebyla nouze, co je ale podle organizátorů hlavním cílem festivalu?

„Hlavním cílem festivalu je přesvědčit mládež, že nemusí mít strach z vědy a přírodovědných oborů. Slovo ‚věda' může znít trochu strašidelně, ale ve skutečnosti se za ním skrývá spousta různých kouzel, atrakcí a dobrodružství. Navíc si tady mohou mladí zájemci na vědu sáhnout. Vše jim vysvětlí prakticky jejich vrstevníci - na stáncích nám vypomáhá mnoho studentů z jednotlivých fakult. A věřím, že spoustu návštěvníků náš festival ovlivní natolik, že si podle toho budou volit i své další studium," uvedla jedna z organizátorek projektu Irena Krumlová.

Z jednorázové akce se stala tradice

Loni Festival vědy navštívilo 15 tisíc lidí. Čísla za nynější ročník ještě nejsou k dispozici, ale už teď je jasné, že letošní návštěvnost se přehoupla přes 16 tisíc. Vstup na akci i celý doprovodný program je zdarma. Dopoledního programu se účastní především školáci a studenti středních škol. A co od festivalu očekávají pedagogové?



„Že se dozvíme něco zajímavého, nějaké novinky. A hlavně, že jako učitelé, zde navážeme nějaké kontakty. Protože učím chemii, zajímá mě to i po stránce profesní. Mám děti už v septimě, chodíme sem prakticky každý rok. Je to příjemný začátek školního roku," podělila se o své dojmy profesorka chemie z gymnázia.

Zorganizovat takto velký festival, zkoordinovat tolik vystavitelů není jednoduché. Proč se tedy lidé, mimo jiné i mnoho dobrovolníků z řad studentů, věnují organizaci takto náročné akce?

„Protože je to hezké, a protože to lidi baví. Celé to vzniklo úplně náhodou - rok 2011 byl rokem chemie. A spřátelené chemické ústavy společně s VŠCHT se dohodly, že by bylo pěkné na oslavu roku chemie uspořádat nějaký vědecký festival pro veřejnost. Akce měla tak velký úspěch a zalíbila se natolik, že jsme se rozhodli v ní pokračovat. Přirozeně se rozšířila o další účastníky - připojily se ČVUT a další partnerské instituce a firmy. Tento rok jsme měli 102 stánků."

Festival se koná každý rok první školní týden před budovou Národní technické knihovny u dejvického Vítězného náměstí. Již tento rok se ale počet účastníků natolik zvětšil, že část stánků byla umístěna v sousední ulici.