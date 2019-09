Vyroste v Letňanech vládní čtvrť? Premiér zatím válčí s primátorem

Letňany pro úřednickou čtvrť považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10 tisíc zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Dalším argumentem je dobrá dopravní dostupnost na konečné trasy metra C.

Plán vlády se už loni na podzim setkal s odporem pražské radnice, magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat. A za tím si stojí i nyní.

Primátor Zdeněk Hřib premiérovi zopakoval, že Praha požaduje, aby stát dostavěl severovýchodní část vnějšího okruhu kolem Prahy, přispěl 60 miliardami korun na vnitřní okruh a postavil nemocnici za 8,5 miliardy, kam by se přestěhovala větší část Nemocnice Na Bulovce.

Babiš mu však prý řekl, že Praha nedostane od státu vůbec nic. To premiér odmítl. Podle něj primátor setkání vedl stylem, kvůli kterému ho musel ukončit. "Pro mě už s panem primátorem smysl jednat nemá, s ním se nedá jednat, protože pak z takového jednání má člověk velké psychické trauma,“ uvedl předseda vlády s tím, že se obrátí na radní.

Někteří zastupitelé Hřibův postoj kritizují

Pražská opozice chování primátora Zdeňka Hřiba kritizuje. Podle předsedů zastupitelských klubů Alexandry Udženije z ODS a Patrika Nachera z hnutí ANO se chová arogantně. Nacher tvrdí, že primátorovi nejde o Prahu, ale jen o to ukázat sílu.

"Pan primátor to pojal jako nějaký bojový úkol, kde mu nejde o to, aby pro Prahu něco vyjednal, ale jde mu o to ukázat sílu, což se ukazuje z jeho vyjádření. A to si myslím, že není konstruktivní. Ty požadavy se najednou rozšířily i na oblasti, které s tím absolutně nesouvisí."

Kritika ale zaznívá i z koaličních řad. Spor primátora Hřiba s premiérem Babišem o vládní čtvrť v Letňanech je politická chyba, řekl předseda TOP 09 a koaliční zastupitel Jiří Pospíšil. Radní Hana Kordová Marvanová ze Spojených sil pro Prahu říká, že by Praha o vládní čtvrti s premiérem jednat měla, současný návrh by ale upravila.

"Rada je kolektivní orgán, primátor je součástí rady a já bych očekávala, že se třeba uskuteční nějaké delší společné jednání, které bylo v lednu. Já jsem pro, aby se zopakovala obdobná schůzka. Aby se to věcně prodiskutovalo a nedělal se z toho politický konflikt," řekla Českému rozhlasu.

Primátor Hřib ale považuje jednání za uzavřené. „Pan premiér má stále pocit, že naše podmínky - vnitřní a vnější okruh a investice do nemocnice - jsou podmínky k jednání, což nejsou. Dokud nejsou tyto vstupní podmínky splněny, vyjednávání vlastně nezačne,“ zdůraznil. Dodal, že s jinou nabídkou by měl podle něj přijít premiér Andrej Babiš.