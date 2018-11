Výroky Babišova syna o únosu strhly poprask na politické snéně

Vše odstartovala informace serveru Seznam Zprávy, kde Babišův syn tvrdí, že jeho otech chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Připomeňme, že premiér i část jeho rodiny jsou v souvislosti se získáním dotace pro rekreační středisko stíháni kvůli podezření z dotačního podvodu. Babišův syn v rozhovoru uvedl, že k farmě Čapí hnízdo podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který je v současnosti na konferenci o Libyi, uvedl, že jeho syn je psychicky nemocný, bere léky a musí být pod dohledem. Dodal, že nebyl unesen, z Česka odjel dobrovolně. Celou záležitost označil za hon na svou rodinu. Kauzu považuje za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. Řekl, že zveřejnění informací bylo načasováno na dobu, kdy je v zahraničí a kdy se blíží oslavy 17. listopadu. Babiš skryté natáčení svého syna označil za odporné. Řekl, že mu novináři kladli sugestivní otázky, aby dostali správné odpovědi.

Opozice žádá vyslovení nedůvěry vládě

Šest opozičních stran, které sdružují celkem 92 poslanců, už podalo návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Podle nich je možné, že se Babiš dopustil maření vyšetřování kauzy farmy Čapí hnízdo. Pro vyslovení nedůvěry jsou potřeba hlasy 101 poslanců. Předseda ODS Petr Fiala vyzval poslance vládních stran a KSČM, aby Babiše nadále nepodporovali. Opozice zároveň Babiše vyzvala, aby do vyšetření kauzy Čapího hnízda odešel z funkce premiéra.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že z kauzy by měla vyvodit důsledky i ČSSD jako koaliční partner hnutí ANO.

"Vyzýváme koaliční partnery Andreje Babiše, sociální demokraty, aby zaujali jednoznačné a nekompromisní stanovisko k této kauze. A v případě, že premiér Andrej Babiš neodstoupí, ve vládě s hnutím ANO dále nesetrvávali."

Předseda ČSSD Jan Hamáček se ve středu sejde s premiérem Babišem na koaličním jednání. Bude od něj chtít slyšet jasné vyjádření o případu. Sociální demokraté podle Hamáčka před schůzkou nevylučují žádný další postup.

"Rozhodně budeme požadovat jasnější a konkrétnější odpovědi. Já v této fázi nechci a ani nemůžu vylučovat žádné další kroky. Nemůžu ani předvídat, co se stane s koaliční vládou. Je to na panu premiérovi a na tom, jak to zítřejší jednání dopadne."

Hamáček dodal, že ČSSD je znepokojená a situace je vážná. Na přímý dotaz nevyloučil ani možnost, že bude ČSSD navrhovat změnu ve vládě. Místopředseda ČSSD Martin Netolický poznamenal, že je z prvotních informací v šoku. Pokud by se podle něj potvrdila byť jen polovina informací z reportáže, mohla by se situace v Česku podobat mečiarismu.

Z postu zastupitelky rezignovala lékařka Andreje Babiše mladšího

Lékařka Dita Protopopová, jejíž posudek měl podle médií údajně pomoct Andreji Babišovi mladšímu vyhnout se trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, rezignovala na post zastupitelky Prahy 8. Informace v médiích označila jako lživé. Na facebooku uvedla, že do politiky nevstupovala, aby ohrozila svou rodinu. "A tlak, který nejen na mě, ale hlavně na mé nejbližší v posledních hodinách je, je neúnosný," uvedla. Údajně právě manžel Protopopové měl Andreje Babiše ml. odvézt na Krym.

Nejvyšší státní zastupitelství už dalo podnět pražským městským žalobcům, aby podezření o držení Babiše mladšího na Krymu prověřili. Zabývat se tím bude i policie.

"Pokud je pravda, že předsedovi vlády někdo unesl jeho dítě, tak je to zcela zásadní situace. Takový člověk je vydíratelný, samozřejmě vláda rozhoduje i o mnohých významných zakázkách, které mají významné geopolitické i bezpečnostní dopady," uvedl předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Politici chtějí vyčkat na vysvětlení

Šéf ODS Petr Fiala na Twitteru napsal, že je překvapen tím, že policie nedokáže dva roky získat svědectví člověka, kterého nakonec naleznou a vyzpovídaji dva novináři. Informacemi televize Seznam se už začala zabývat policie a vyhodnocuje jejich věrohodnost.

Ani rok od obvinění v kauze Čapí hnízdo nestihli policisté vyslechnout všechny stíhané. Od počátku situaci komplikuje především zdravotní stav Babišových potomků. Detektivové přitom mají za to, že se jen snaží vyšetřování vyhnout. Jak je uvedeno v usnesení o zahájení trestního stíhání, Babiš junior i jeho sestra vykonávali náročná povolání, která by s duševními poruchami stěží zvládali. Podle kriminialistů vykonával Andrej Babiš ml. ještě před pár lety profesi pilota civilního dopravního letadla Boeing 737.

Řada politiků nechce situaci příliš komentovat, dokud nebudou informace jasné. Například kandidát na předsedu Senátu Jaroslav Kubera z ODS uvedl, že zatím je jasné jen to, že to vypadá jak ze špatného amerického gangsterského filmu a připomíná to případ únosu syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče a určitě to bude mít nějaké politické důsledky. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že dokud se neuskuteční schůzka s předsedou vlády, Hrad se k situaci vyjadřovat nebude.