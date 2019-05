Výcvik českých pilotů zlepší simulátor letových iluzí

Jak uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), dezorientační simulátor má připravit piloty na krizové situace. Díky výcviku by měli být schopní iluze včas rozeznat a bojovat s nimi.

"U nás k těm haváriím nedošlo, ale ve světě ano. Jako příčina byla identifikována letecká iluze nebo dezorientace. Pilot nebyl de facto schopen číst údaje z přístrojů, a to bylo příčinou havárie. Právě tento přístroj by měl piloty na krizové situace připravit a zabránit jim. Budou tady trénovat především piloti české armády, piloti našich spojeneckých armád, a samozřejmě i civilní piloti."

Obětí letové iluze byli zřejmě i Alexandrovci

Letové iluze vznikají například při nepříznivém počasí, tmě nebo vinou běžných optických klamů. To byla příčina i havárie letadla se souborem Alexandrovci, připomněl ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze Petr Chmátal:

"Všichni asi pamatujete před třemi či čtyřmi roky havárii ruského stroje v Soči, kdy zahynula podstatná část souboru Alexandrovců. Tato nehoda se při vyšetřování podstatnou měrou dávala do souvislosti s pravděpodobnou letovou iluzí kapitána letadla."

Pocit člověka totiž neodpovídá tomu, jak ve skutečnosti letí. Pilot tak musí při boji s iluzí vyřadit své pocity a věřit přístrojům. Simulátor od firmy GLOMEX let nahrává, chyby se zpětně vyhodnocují a záznam se pilotovi přehraje.

Dostal jsem asi jednoduchý program, řekl ministr po zkoušce simulátoru

Jako první si dezorientační simulátor vyzkoušel ministr obrany Lubomír Metnar. Dostal letecký rychlokurs, a v simulátoru přijímal pokyny. Jeho let byl zároveň vidět na počítačích. A jaké byly ministrovy pocity?

"Byl to zážitek, protože já nejsem pilot. Byla to moje první zkušenost, tak jsem si to užíval. Řekl bych, že to reálně simulovalo situaci jako když sedíte v letadle, a vidíte ten start. To bylo téměř identické. Měl jsem tam asi ten základní, nejjednodušší program."

Ústav má akreditaci u US Air Force

Jak uvedl ředitel ústavu Petr Chmátal, instituci se podařilo stroj pořídit za nižší cenu než za 86 milionů, které při vyhlašování otevřeného výběrového řízení očekával. Právě zde, v Ústavu leteckého zdravotnictví totiž začíná kariéra každého vojenského pilota. Čeká tu na ně řada unikátních testovacích zařízení a laboratoří.

"Ústav leteckého zdravotnictví je pracoviště, které je akreditováno u US Air Force. Akreditací jsme prošli v roce 2017. Myslím, že na světě je pouze několik málo zařízení našeho typu, které akreditaci US Air Force vlastní."

Jak dodal Petr Chmátal smysl a existenci Ústavu leteckého zdravotnictví i simulátorů vystihuje jednoduchý bonmot: "Ten bonmot říká: kdyby Pán Bůh chtěl, aby lidé létali, dal by jim křídla."