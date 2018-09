Volit? Až po pěti hodinách cesty. Češi v zahraničí přišli s další peticí za korespondenční volbu

"S kolegy z Minnesoty jsme se rozhodli sepsat petici proto, že jsme si vědomi, že ve Spojených státech i po celém světě v současné době žije mnoho občanů České republiky. Tito občané mají ze zákona právo účastnit se voleb, nicméně podle současné volební úpravy musí tito voliči cestovat často velice daleko na zastupitelský úřad, a tím pádem je pro ně tato volba prakticky znemožněna. Například ve Spojených státech by člověk musel cestovat na ambasádu nebo konzulát mnoho hodin. Proto jsme se rozhodli peticí podpořit novelu, která se snaží zavést korespondenční volbu."

Kdybyste měla cestovat vy ze Severní Karolíny na nejbližší zastupitelský úřad, kam byste jela a jak dlouho by vám to trvalo?

"Já bych ze Severní Karolíny jela do Washingtonu DC, kde je česká ambasáda a tam bych mohla volit. Tato cesta trvá asi pět a půl hodiny autem nebo bych musela letět. Abych se mohla účastnit voleb, musela bych na té cestě strávit celý den, vzít si volno z práce atd. V USA jsou čtyři české zastupitelské úřady a vzdálenosti jsou tady značné."

Proč vlastně vůbec jako Češi v zahraničí chcete volit v Česku?

"Mnozí z Čechů, kteří trvale, například více než pět let, žijí v zahraničí, jezdí do České republiky každý rok. Jezdívají domů třeba na celé léto, další pracují ve firmách, které podnikají v Česku, takže tam jezdí několikrát za rok. I když Češi trvale žijí v zahraničí, vůbec to neznamená, že nemají kontakt s Českou republikou, naopak. Zajímáme se o dění v ní, o politickou situaci, a proto bychom se rádi účastnili voleb a pomohli rozhodovat o budoucnosti země."

Kolik lidí už vaši petici podepsalo? Ona není první, známá je například ta španělská...

"Tato petice byla zveřejněna začátkem září, je v oběhu přes dva týdny a zatím máme skoro 600 podpisů. Jsme si vědomi, že to není jediná petice, o té španělské jsme věděli, ale během těchto dvou týdnů jsme zjistili, že existuje ještě další petice. My se připojujeme k iniciativě těch dalších spolků a podporujeme stejnou věc."

Co s peticí budete dále dělat?

"Budeme se ji snažit doručit na místa, kde by mohla pomoci rozhodování - do Poslanecké sněmovny, poslaneckých klubů nebo Vládě ČR. Rádi bychom ji dostali i do médií a spolupracujeme s dalšími peticemi na společném prohlášení za účelem podpory této volby."

Novelu, která se týká právě i korespondenční volby, by Poslanecká sněmovna měla projednávat letos na podzim.