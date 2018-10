Volby velká překvapení nepřinesly

"Myslím si, že velká překvapení nepřinesly, protože pravidelně vyhrávají nezávislí kandidáti nebo jejich sdružení. Je to logické, protože komunální volby jsou specifické tím, že v menších obcích lidé dost často kandidují sami za sebe a ne za politickou stranu. Ve velkých městech je možná určitým překvapením to, jak se hnutí ANO podařilo ve většině z nich svým způsobem vygumovat levici-sociální demokracii a KSČM. Andrej Babiš sice tvrdí, že jeho hnutí je pro všechny, ale opakovaně se ukazuje, že je přitažlivější pro levicové voliče a oni často dávají přednost hnutí ANO před ČSSD nebo komunisty.

Není velkým překvapením, že po těchto volbách se mluví o tom, že hlavní alternativou k hnutí ANO je ODS. Když se ale podíváte na tvořící se koalice ve velkých městech, tak tam dost často budeme svědky spolupráce ANO a ODS, což potvrzuje, že celostátní politika je přece jen trošku něco jiného než ta komunální."

Co ANO a Praha. V metropoli hnutí skončilo až páté, vládnout s velkou pravděpodobností zřejmě nebude. Jak se k tomu staví Andrej Babiš?

"Myslím si, že Andrej Babiš musí mít trošku rozpačité dojmy, protože nemůže přiznat svoji chybu. Ukázalo se to v tom, když před čtyřmi lety vybíral kandidáta na primátora. Měl tam pana Kasla, který byl dlouholetým pražským primátorem a zkušeným politikem a on jej vyměnil za paní Krnáčovou. Šlo o vnitrostranické spory a různé ambice. A tento krok se neosvědčil. Ukázalo se, že když je někdo primátorem, byť funguje v nějaké širší koalici, tak je hlavním terčem kritiky a to paní Krnáčová byla. Andrej Babiš nedal opět na doporučení hnutí ANO a místo Patrika Nachera instaloval do čela Petra Stuchlíka. Nicméně i voliči hnutí ANO dali mnohem více preferenčních hlasů Patriku Nacherovi, Petr Stuchlík skončil až třetí. Andreji Babišovi se Praha zkrátka nepovedla, přitom je důležitá z hlediska mocenských ambicí i určitého politického marketingu. Je to metropole s obrovským rozpočtem. Praha se Andreji Babišovi nepovedla a vyniká to tím více v konfrontaci s Prahou sobě, která měla velmi omezené finanční možnosti, a přesto získala více hlasů."

Co senátní volby? Dva kandidáti postoupili už z prvního kola, což není běžné. Jak to vypadá s těmi ostatními?

"V České republice skutečně nebývá obvyklé, aby v senátních volbách kandidovaly tak výrazné osobnosti, které získají více než 50 procent hlasů v prvním kole, a tím zvítězí. U Jiřího Čunka se to dalo očekávat, on je takový zvláštní regionální fenomén na Vsetínsku a Zlínsku. U Jiřího Drahoše je to dáno tím, že byl hlavním vyzyvatelem Miloše Zemana v prezidentské volbě. Vzhledem k tomu, že kandidoval v Praze a zanedlouho po volbě prezidenta, tak zúročil svou práci v kampani před volbami hlavy státu. Co se týče ostatních: je to specifická volba, kdy nemusí nic znamenat to, že vyhrajete v prvním kole. Záleží na tom, jak je ten kandidát přijatelný pro širší spektrum voličů, jak se mu podaří dostat lidi opět k volebním urnám, protože ve druhém kole bývá účast velmi nízká. Uvidíme také to, jak se to promítne do rozložení sil v Senátu v tom slova smyslu, že některé senátní kluby jsou velmi málo početné a pokud jim ubydou členové, tak zaniknou. Jiné by naopak mohly vzniknout. To se také bude týkat toho, jakým způsobem proběhne volba předsedy Senátu. Tam bývá zvykem, že nejsilnější politický klub v Senátu si nárokuje post předsedy a může se stát, že jím nebude sociální demokracie, ale někdo jiný."