Vnitro navrhuje volby v jeden den a pro zahraničí korespondenční

První změny by podle návrhu čekaly voliče už ve sněmovních volbách v roce 2021. Plně by zákon začal fungovat až v dalším období, například ve volbě nového prezidenta v roce 2023.

"To nejhlavnější je zkrácení voleb ze dvou dnů na jeden. Navrhujeme pátek od rána do večera. Navrhujeme postupné zavedení elektronického sčítání, korespondenční volbu pro krajany ze zahraničí a elektronické seznamy voličů."

Češi v zahraničí by si hlasovací lístky vytiskli z internetu

Jak uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), nejviditelnější novinkou má být omezení voleb jen na pátek od 7:00 do 22:00 hodin. To je podle návrhu možné připravit už na rok 2021, stejně jako korespondenční hlasování u voleb do Poslanecké sněmovny.

Hlasovací lístek by si Češi v zahraničí vytiskli z internetu a vložili do úřední obálky. Tu by spolu s identifikačním lístkem dali do doručovací obálky a odeslali zastupitelskému úřadu. Ten by obálky v den voleb předal zvláštní okrskové volební komisi.

Místo volebních lístků jen přehledy volebních stran

Výpadek jednoho dne voleb návrh kompenzuje tím, že by lidé mohli odevzdat svůj hlas ve volebním týdnu v pondělí a ve středu na obecním úřadě během dvou určených hodin.

Návrh také ruší povinnost doručování hlasovacích lístků všem voličům do domácností. Doručován bude pouze přehled volebních stran bez obálky. Kvůli složitosti systému by zůstalo zachováno doručování lístků u voleb do zastupitelstev obcí. Poprvé by se hlasovací lístky nedoručovaly do domácností ve volbách vyhlášených v roce 2023.

Autoři návrhu se nechtěli pouštět do diskuzí o volebních klauzulích a koeficientech

Návrh, na rozdíl od předchozích pokusů, upravuje pouze administrativní část agendy. "Otevření všech částí volebního práva by znamenalo otevření diskusí, jež by ustrnuly v dohadech o volebních klauzulích, přepočítacích koeficientech a metodách alternativního hlasování na úkor svižného řešení," vysvětlili autoři návrhu, proč se zaměřili pouze na správu voleb.