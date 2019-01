Vlastní bydlení je pro mnoho Čechů stále nedostupnější, bytů ubývá a ceny rostou

Na vlastní třípokojový byt často nedosáhnou v Česku už ani lidé s průměrným příjmem. V poslední době je proto největší zájem o byty menší - o velikosti 2+kk do 50 metrů čtverečních. A to nejen v Praze, ale i v dalších městech.

"Lidi dnes nemají na nic jného, než na menší byty. Velkých bytů je dostatek, ale lidi na ně nemají peníze," říká ředitel serveru Reality.iDNES.cz Petr Makovský. Nejčastěji byt kupují mladé rodiny s jedním nebo dvěma dětmi. Podobně velký zájem ale mají i mladí lidé do třiceti let.

Více lidí se také stěhuje za hranice města. Třeba v okolí Prahy nejčastěji lidé shání domy do tří milionů korun, v regionech pak do dvou milionů korun. Jak aktuálně vypadá cena nemovitostí, popisuje generální ředitel realitní kanceláře Next Reality Jiří Hanzl:

"V některých regionech ceny růst už nebudou. Třeba v místech, kde nemají z hlediska pracovní síly co nabídnout, budou stagnovat. Praha je ale stát ve státě a podle našich předpokladů budou ceny minimálně stagnovat ne-li růst, rozhodně ale nebudou klesat."

S výrazným poklesem cen nemovitostí se nepočítá ani v Brně a v dalších velkých městech.

Nájemní bydlení

Dostupnost vlastního bydlení kromě vysokých cen bytů ovlivňují také přísnější pravidla pro poskytování hypoték. To vše pak nahrává nájemnímu bydlení. To se ale zatím v Česku netěší takové oblibě jako v jiných zemích. Zatímco v Anglii, Francii či například v Německu žije v nájmu čtyřicet až padesát procent obyvatel, v Česku je to necelá čtvrtina.

Češi jsou totiž specifičtí právě tím, že nemovitosti chtějí vlastnit. Společnost Broker Consulting proto udělala průzkum mezi mladými lidmi do třiceti let. Celkem 39 procent dotázaných vidí vlastní nemovitost jako prostředek pro další příjmy formou pronájmu. Nemovitost chce pronajímat každý druhý ve věku mezi 18-ti a 23-ti lety. Ve věku 24 až 29 let jen asi každý třetí. 22,5 procent vlastní nemovitost považuje za základní životní potřebu.

Přesto se odborníci schodují, že popularita nájemního bydlení v Česku poroste. V některých městech se developeři už začínají pouštět do výstavby nájemních domů.