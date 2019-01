Vládní čtvrť v Letňanech možná bude, Praha chce za pozemky nemocnici, byty a městský okruh

Vytvoření úřednické čtvrti prosazuje premiér Andrej Babiš již delší dobu. Bylo by to podle něj ekonomicky výhodné ve srovnání se současným stavem, kdy jsou státní úřady po metropoli zbytečně roztříštěné, a stát navíc na nájmech kanceláří platí ročně téměř půl miliardy. Pozemky, kde by chtěl areál vybudovat, patří aktuálně městu. Premiér by je rád od magistrátu odkoupil.

Pražský primátor Zdeněk Hřib z pirátské strany původně vznik úřednické čtvrti odmítal. Nakonec ale Babišovi ustoupil. Státu chce pozemky prodat, ale má několik podmínek. Chce, aby v areálu byla také nemocnice a asi 1300 bytů. Město chce od státu také odkoupit budovy, které dnes slouží Nemocnici Na Bulovce a také nevyužívaná kasárna v Karlíně. Největší položkou na seznamu pražských přání je však okruh.

"Magistrát chce od nás, a to je nová a zásadní informace, abychom zaplatili vnitřní okruh Prahy. Tedy de facto pokračování tunelu Blanka. Za 60 miliard korun," řekl po jednání Andrej Babiš.

Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka ze Spojených sil pro Prahu je právě financování městského vnitřního okruhu klíčové, protože výstavba komplexu v Letňanech zatíží Prahu hlavně dopravně.

"Vnímáme ten projekt jako něco, co může být smysluplné a Prahu obohatit, ale zároveň ji to zatíží v dopravní infrastruktuře. Proto hovoříme o spolupodílení se na městském okruhu," uvedl Hlaváček s tím, že město by na celou věc připravilo architektonickou soutěž.

Pozemky v Letňanech, které má stát získat, mají celkovou rozlohu 354 000 metrů čtverečních. Kromě celého ministerstva pro místní rozvoj, které dnes sídlí v Praze na sedmi různých adresách, by se tam měly stěhovat části téměř všech ministerstev. Uvolněné budovy v centru by stát buď prodal, nebo by z nich udělal byty nebo galerie a muzea.

Podle dřívějších odhadů premiéra by samotná výstavba úřednické čtvrti mohla stát okolo 10 miliard korun. Babiš ale věří, že investice bude ekonomicky výhodná a že se státu vrátí do pěti let. Vláda teď do 14 dnů pošle pražskému magistrátu konkrétní nabídku. Pak se případně bude jednat dál.