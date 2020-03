Vláda zavírá hranice. Karanténa pro lidi, kteří přichází z 15 rizikových zemí

Ministr vnitra stanoví výjimky, týkat se budou například přeshraničního styku.

"Pokud se podíváte na mezidenní nárůsty v zemích, tak tam k žádnému poklesu nedochází a situace se stále zhoršuje. Naše opatření de facto znamená zákaz vstupu pro všechny cizince, což je mimochodem režim, který má Slovensko a zákaz vycestování našim občanům. Co se týká polských a slovenských hranic, bude zveřejněno na webu ministerstva vnitra, kde bude možné ty hranice přecházet. Nicméně zase, bude se to týkat těch osob, které jsou na výjimku. Ta největší skupina budou ti tzv. pendleři, do 50 kilometrů od hranice," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.

Později po rozhovoru se svým rakouským protějškem Hamáček uvedl, že výjimku ze zákazu cestování do ciziny budou mít lidé pracující do vzdálenosti 100 kilometrů od hranice. Stejné opatření by podle něj mohlo platit pro lidi ze Slovenska, Německa, Polska a Rakouska.

EK nesouhlasí s uzavřením hranic, chce raději zdravotní kontroly. Úplné uzavírky hranic podle ní narušují životy lidí a volný přeshraniční obchod.

Po návratu z rizikových zemí karanténa

V oblastech postižených koronavirem mimo ČR se v současnosti nachází přes 205.000 Čechů. Z toho 196.000 je v Evropě. Všichni dostali ve čtvrtek odpoledne prostřednictvím mobilních operátorů informační SMS od ministerstva zdravotnictví. Zprávy šly do zemí, kterých se týkají vyhlášená karanténní opatření, nicméně ne úplně do všech. Dnes by proto měla následovat další vlna rozesílání do rozšířeného seznamu lokalit. Pro lidi přicházející z těchto zemí, platí karanténa.

"My jsme dneska přikročili k dalším, velice restriktivním opatřením. S účinností teď, od 12 hodin zavádíme karanténu na těch 15 zemí, které odborníci vyhodnotili jako rizikové," uvedl premiér Andrej Babiš.

Zároveň dodal, že vyhlášení karantény jen Prahy je nesmysl. Pokud karanténu bude vláda zvažovat, zavede ji na celý stát, řekl. Opět vyzval lidi, aby nenakupovali zásoby. Obchodní řetězce mají podle něj dost zásob. Navíc opatření neohrožují dovoz potravin.

Šíření koronaviru může být trestným činem

Šíření koronaviru navíc může být trestným činem. Ministryně spravedlnosti nemoc zařadila mezi nakažlivé nemoci, jejichž šíření tak může být hodnoceno. Vláda uvolnila z rozpočtové rezervy 500 milionů korun pro ministerstvo zdravotnictví na nákup ochranných pomůcek proti koronaviru, potvrdil premiér Andrej Babiš:

"Dále vláda rozhodla o tom, že uvolní z vládní rozpočtové rezervy 500 miliónů korun pro ministerstvo zdravotnictví na zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení, které bude použito v řešení další krizové situace."

Vláda také od sobotních šesti hodin zakázala přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech. Od stejného času zakáže přítomnost na venkovních i vnitřních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 lidí. Od soboty vláda též zakazuje prodej na tržnicích a tržištích.

Vláda zakáže od půlnoci na sobotu návštěvy ve věznicích

Vláda zakáže kvůli šíření koronaviru s účinností od půlnoci na sobotu návštěvy ve věznicích a detenčních ústavech. Vězňům bude umožněno více telefonovat s příbuznými a změní se také systém doručování balíků. Vězeňská služba už dříve zavedla kvůli nebezpečí šíření nákazy koronavirem povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů. K zákazu návštěv odsouzených ale sama dosud nepřistoupila.