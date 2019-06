Vláda ustála hlasování o nedůvěře, opozice je připravena vyvolat další

Jednání Sněmovny začalo ve středu dopoledne a skončilo ve čtvrtek v ranních hodinách. Hlasování o nedůvěře totiž předcházela mnohahodinová diskuse, do které se kromě opozice zapojovali i ministři bilancující rok od jmenování kabinetu. Debatu provázely i ostré slovní přestřelky.

Kritika opozice se kromě kauzy Andreje Babiše dotýkala i kompetentnosti vlády jako takové. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska vláda vede Česko po cestě do zaostalosti a používá manipulativní lži, šéf STAN Vít Rakušan prohlásil, že Babišova sestava je vládou minulosti, nekomunikace a uzavřenosti ve vlastní pravdě. Podle předsedy lidovců Marka Výborného zase kabinet charakterizuje zoufalost.

"I když ekonomika šlape, nejste schopen zajistit dost peněz pro potřebné, schodek rozpočtu se projídá a to o investicích ani nemluvě. Ti, kteří budou hlasovat pro pád této vlády, jsou těmi, kterým záleží na vládě práva," řekl.

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil opoziční snahu o svržení vlády za legitimní nástroj politického boje. Dodal ale, že jí nerozumí a chápe ji jako pokus o destabilizaci Česka. „Je to proti zájmům občanů naší republiky, je to proti zájmům všech,“ prohlásil. Pád kabinetu by podle něho vedl k ochromení Česka. Odmítl také možnost předčasných sněmovních voleb.

Pro i proti hlasovalo 85 zákonodárců

Jednání poslanců nakonec trvalo přes 17 hodin. K samotnému hlasování se dostali až ve čtvrtek před čtvrtou ráno. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě podpořili poslanci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a nezařazení. Proti hlasovali poslanci ANO a ČSSD. Komunističtí poslanci se hlasování zdrželi. Pro pád vlády bylo 85 poslanců, proti jich bylo také 85.

Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO byla s výsledkem spokojená a doufá, že vláda při schůzi přesvědčila Sněmovnu i veřejnost.

"Jsme radostní z toho výsledku. Je potřeba, aby vláda byla stabilní. Jsme ve fázi po evropských volbách, bude se ustanovovat Evropská komise, povedou se důležitá jednání a asi by to nebyla dobrá zpráva, kdyby se vláda tady dostala do problémové situace. A musela by se tato situace v souladu s ústavou řešit," uvedla.

Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan řekl, že vláda by neměla mít pocit, že vyhrála. Podle něj to rozhodně nebylo vítězství pro občany České republiky.

"Možná má dneska vláda pocit, že snad zvítězila, ale rozhodně to nebylo vítězství pro české občany. Andrej Babiš se rozhodl, že své vlastní zájmy jsou pro něj přednější než zájmy lidí v České republice," řekl.

Fiala: Opozice se s výsledkem hlasování nesmíří

Pětice opozičních stran - ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN - je připravena vyvolat nové hlasování o nedůvěře vládě, jakmile bude premiér Andrej Babiš buď obžalován, nebo až dorazí definitivní auditní zpráva Evropské komise o premiérově střetu zájmů.

"My vytrváme v té opoziční práci v konfrontaci. Protože neustále ten problém odsouváme. Jednou, dříve či později, bude ČR mít finální znění auditu Evropské komise a my tuto situaci budeme řešit znova," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Také předseda ODS Petr Fiala po hlasování řekl, že se opozice s výsledkem hlasování nesmíří. "Jsme domluveni na tom, že v případě dalšího podnětu jako je případná obžaloba Andreje Babiše nebo potvrzení předběžné zprávy ze strany Evropské komise, jsme připraveni znovu vyvolat hlasování o nedůvěře vlády, protože s touto situací se nechceme smířit."

Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové si vzal Babiš občany Česka jako rukojmí. „Spolupachateli jsou sociální demokraté, nehodláme se s tím smířit do budoucna,“ uvedla.

Pokus o sundání vlády byl už druhý, který opozice iniciovala. Vláda ANO a ČSSD čelila hlasování o nedůvěře už loni v listopadu. Také tehdy hlasování ustála.