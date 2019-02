Vláda chce lepší ochranu i na mezinárodních letištích v krajích

Systémy na rozpoznávání obličejů, registračních značek vozidel a zaznamenávání radiace už fungují na Letišti Václava Havla v Praze. Do dvou let by se měly dostat i na letiště v Brně, Pardubicích, Ostravě a Karlových Varech. Plán na svém zasedání probrala vláda. Letiště v Praze, kterým loni prošlo na 17 miliónů lidí, se navíc brzy dostane na hranu svých kapacit.