Vinice Šobes do UNESCO. Pokusí se o to Znojmo a firma Znovín

Znojmo si od případného zápisu slibuje nejen větší zájem o vinici, ale o celé Znojemsko. Vína z vinice Šobes se už v 19. století dodávala do Vídně a do Brna a na celou Moravu. Staré vinné lístky ukazují, že se prodávalo nejdráž. Vinice Šobes se dostala i na obraz.

"Z roku 1820 existuje obraz od Monsona, italského malíře. Visí na Konopišti a je tam napsáno: Šobes, pohoří na Moravě, kde se rodí nejkvalitnější moravská vína. V roce 1845 profesor Zeman, který se v Brně zabýval lokalitami, napsal, na prvním místě je šobeské víno, nesporně král vín na Moravě."

Jak dodal ředitel Znovínu Pavel Vajčner, zdejší mikroklima se podle odborníků podobá tomu, jaké mají vína v údolí Rýna či Rhôny.

"Je to takový ostroh, který obtéká řeka Dyje. Je tam jedinečné mikroklima i půdní podmínky. Po Římanech tu ještě zůstaly stromové užovky, hadi přes dva metry, které Římané chovali proti myším. Je tu i ještěrka zelená, symbol čisté přírody."

Šobes má 11 hektarů a unikátní mikroklima

Aby mohla být vinice na seznamu UNESCO zapsaná, nechá město zpracovat studii. Vše je tak zatím na začátku celého procesu. Podle Pavla Vajčnera by svět dostal signál, že vinařství na Moravě i v Čechách má dlouhou tradici.

"Každý stát, který ve světě něco znamená, tak má buď viniční trať nebo nějakou vinařskou podoblast chráněnou v UNESCO jako kulturní dědictví. Jsme úspěšní na světových výstavách s vínem, ale kdyby viděli, že je v ČR viniční trať v UNESCO, tak by to zvedlo kredit moravských vín. Potenciálně by to zvedlo i možnost exportu."

Jakým odrůdám se na vinici Šobes daří?

"Nejkvalitnější je ryzlink rýnský, pak je tam rulandské šedé, rulandské bílé, ryzlink vlašský a v maličkém množství Pálava a Sauvignon."

Jak je vinice veliká?

"Má 11 hektarů, je to menší vinička. Vede tam i stezka Greenways. Máme tam už 20 let ochutnávkový stánek vín z této vinice a okolí."

Vy jste zmínil, že tam po Římanech jsou užovky. I samotnou vinici měli založit římští legionáři.

"Vede tam římská cesta, protože to byl první možný brod přes řeku Dyji. Když postupovali z Prahy na Vídeň, tak tam z Vysočiny sestoupili. My jsme tam nechali po dva roky dělat archeologické průzkumy. Zjistili jsme, že všechny možné kultury 5000 let před naším letopočtem tam nějakým způsobem žili a hospodařili. Celý Šobes je archeologický ráj."

Vinařskými lokalitami v UNESCO jsou například Wachau v Rakousku nebo Tokaj v Maďarsku. O oblíbenosti a kvalitě vína z vinice Šobes svědčí také fakt, že jsou zdejší ryzlinky či Rulandské šedé vyprodány téměř ještě před sklizní.