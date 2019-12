Věra Čáslavská je zřejmě nejznámější Češkou v Japonsku

Věra Čáslavská získala v Tokiu svou první zlatou olympijskou medaili. V Japonsku pak přidala další dvě a stala se obdivovanou první dámou gymnastiky celých her. O další zlato z cvičení na bradlech ji připravil pád při obtížném obratu. Mimo soutěž pak celou náročnou sestavu docvičila a Japonci byli nadšení.

Jak uvedly před časem lidovky.cz, do srdcí Japonců se Čáslavská zapsala možná už rok před olympiádou, kdy se třicet nejlepších světových gymnastek rozcvičovalo na přeskoku. "Přišla řada na mě a můj trenér Leoš Sotorník mi můstek odsunul dva a půl metru od koně, což bylo nevídané. Japonci se začali smát, mysleli, že je to žert, že to nemůžu skočit. Tak jsem si řekla, že jim ukážu, protože jsem to měla natrénované. Halu pak ovládlo mohutné haló. Japonci se chtěli bavit a já jim to poskytla," přiblížila pro lidovky.cz Věra Čáslavská.

Pro mnoho Japonců je Čáslavská stále hvězda

Výstava je otevřená do 31. ledna 2020. Připomíná nejen Čáslavské sportovní úspěchy, ale také její působení v politice nebo v oblasti česko-japonských vztahů. Po revoluci se stala poradkyní prezidenta Václava Havla pro sport a sociální otázky a později předsedkyní Českého olympijského výboru.

"Rozhodně bych se nebála, že zájem o výstavu nebude. Japonci si Čáslavskou moc dobře pamatují. Samozřejmě, že z mladší generace hlavně ti, kteří se víc zajímají o sport nebo jsou to studenti bohemistiky, kteří se k těmto informacím dostanou. Ale pro mnoho starších lidí je Čáslavská stále hvězda. Japonce si získala svou bojovností a mimo jiné i tím, že ani během soutěží nezapomínala na to, aby se bavilo i publikum," uvedla Marie Machytková, redaktorka Českého rozhlasu a studentka japanologie.

"Květina tokijské olympiády" zasáhla i srdce Japonců

Věra Čáslavská zemřela v srpnu 2016 ve věku 74 let. "Květina tokijské olympiády", jak se jí tehdy přezdívalo, se zasloužila o prohloubení česko-japonských vztahů, za což byla později oceněna japonským Řádem vycházejícího slunce, nejvyšším státním vyznamenáním udělovaným za šíření japonské kultury a za diplomatickou činnost.

Jak dodala Marie Machytková, na jméno Věry Čáslavské dodnes Japonci reagují:

"Když jsem se třeba v metru ptala staršího pána na cestu a přiznala jsem mu, že jsem z Česka, tak se vyloženě rozzářil a začal vyprávět, jak neuvěřitelné výkony Věra Čáslavská v Tokiu předvedla. Hodně mě dojala reakce mého učilete japonštiny. Když jsme se seznamovali, a přišla tradiční reakce s paní Čáslavskou, tak mi přiznal, že ji sledoval na olympiádě ještě jako mladík a byl pak do ní celá léta šíleně zamilovaný. Když jsem o naší olympijské medailistce mluvila v minulém čase, tak se mu objevily v očích slzy, protože on ještě nevěděl, že Věra Čáslavská zemřela, a doufal, že do Tokia ještě někdy přijede."

České centrum připravilo výstavu o Věře Čáslavské v souvislosti s blížící se olympiádou. Návštěvníci tu najdou také informace o dalších českých sportovcích, kteří úspěšně prezentovali Česko na japonských ostrovech.