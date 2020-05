Postupný návrat k normálnímu životu, Češi ještě v květnu venku odloží roušky

Česko bylo prvním evropským státem, který zavedl povinné nošení roušek na veřejnosti. Bylo to 19. března a ministerstvo zdravotnictví počítalo s tím, že bude platit do poloviny června. Vláda ale nyní rozhodla, že lidé budou moci chodit za určitých podmínek bez roušek na ulici nebo do parku už od 25. května. Povinné zakrytí dýchacích cest bude jen ve veřejných budovách nebo v hromadné dopravě.