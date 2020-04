Velikonoce se na epidemii neprojevily. Bude třeba řešit regionální ohniska

To podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) umožní chytrá karanténa a plošnější testování v místě. A to díky týmům, které teď byly vytvořené pro studii promořenosti populace.

"Data, která se vyvíjí v posledních dnech, jsou poměrně pozitivní. Včera bylo 99 pozitivních, ale celkových testů je rekordních 8570, takže v tomto směru můžeme být poměrně spokojeni a nezdá se, že by docházelo k nějakému zásadnímu výkyvu."

Podle ministra chytrá karanténa a elektronizace systému umožňuje situaci v republice sledovat na okresy, obce i konkrétní ulice. Když se projeví konkrétní ohnisko, je řešením udělat tam plošnější testování, dodal ministr. Dokáže si představit, že se budou přísná opatření omezující pohyb, sdružování a další složky běžného života zmírňovat i rychleji.

Počet zemřelých se pohybuje kolem tří procent

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že budeme muset vstoupit do normálního života, ale bude to hodně kontrolované, aby nám to zase neujelo.

"Před Velikonocemi jsme vstupovali do situace, kdy jsme měli prokázané reprodukční číslo 1. To říká, kolik dalších lidí nakazí jeden nakažený jedinec. Ta nemoc se přestala nekontrolovatelně šířit už před Velikonocemi. A tudíž nějaké rychlé a neočekávané vzplanutí celopopulační je vysoce nepravděpodobné."

Reprodukční číslo podle Duška kleslo pod už jedna, střední odhad je asi 0,7. Šíření v populaci se tedy zastavuje.

"Počet zemřelých se pohybuje na hraně tří procent a počet hospitalizovaných se dlouhodobě drží kolem 15 procent. V porovnání s ostatními státy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel se ČR drží stále na spodním místě toho poměrně velmi nepříjemného poletonu. Je třeba říct, že státy uvádějí všechna úmrtí. Covid-19 zdaleka není primární příčinou úmrtí. Jsou to i pacienti, kteří zemřeli na řadu jiných onemocnění a byli pozitivní."

Je třeba návrat k běžné zdravotní péči

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška bude třeba, aby se virem postupně nakazilo zhruba 40 procent lidí, současný odhad jsou jednotky procent. Také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že nálož viru je v populaci nízká.

"Připravíme detailní plán, jak budou opatření ustupovat a budeme je koncentrovat do několika balíčků, abychom byli schopni vyhodnotit efekt. V tuto chvíli se snažíme o návrat k běžnému životu zejména ve zdravotní péči, protože není jenom covid. Je spousta jiných diagnóz, kterým musíme věnovat pozornost a v podstatě od 14. dubna jsme zahájili návrat k té klasické operativě, včetně plánovaných výkonů."

Testování kolektivní imunity - lidé čekali ve frontách

V Česku probíhá na několika místech testování kolektivní imunity kvůli koronaviru. Studie zhruba 27 tisíc lidí ukáže, kolik lidí může být v populaci bez příznaků nemoci covid-19, přitom by mohli být jejími šiřiteli. Kapacita testovacích míst v Praze byla naplněna zhruba po 15 minutách od jejich otevření. Stovky lidí stojí v dlouhých frontách. Podobné je to i v dalších místech. Ministerstvo chce připravit rezervační systém.