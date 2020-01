Vědci z Brna odjeli do Antarktidy. Další financování výzkumu je nejasné

Podle ministerstva školství jsou za tím průměrné výsledky dosavadní práce.

"Potíž v tomto antarktickém výzkumu spočívá především v tom, že ty výsledky jsou dlouhodobé. Tam se dělá například pozorování klimatickým změn, ale ten výsledek nemůžete mít z roku na rok. Na to ten dotační titul nebyl nastaven," vysvětluje děkan Přírodovědecké fakulty Tomáš Kašparovský.

Zástupci univerzity jednají o možném přesunu projektu do jiného dotačního programu, který by lépe odpovídal specifickému výzkumu na Antarktidě. Podle děkana by bylo ideální, kdyby se podařilo pro polární výzkum vytvořit zvláštní dotační kategorii. Ve hře je i varianta, že by prostředky poskytl jiný resort než ministerstvo školství.

Výprava se zpozdila kvůli poruše lodi

Devítičlenná výprava měla na základnu Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse vyrazit v neděli, nakonec ale musela odjet o pět dní později. Důvodem je porucha lodi chilského námořnictva, která měla expedici přepravit z Punta Arenas na chilskou stanici na Antarktickém poloostrově.

Koncem ledna vyrazí do Antarktidy ještě další šestičlenná expedice, konkrétně na Nelsonův ostrov v souostroví Jižní Shetlandy. Bude tam sbírat vzorky pro další výzkum, uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová:

"Co se týče letošních výprav, ty jsou sice menší, ale k žádnému jinému významnému omezení by docházet nemělo. Obě expedice prozatím hradí Přírodovědecká fakulta a zároveň pokračují jednání s ministerstvem školství o zajištění dlouhodobého financování českých aktivit v Antarktidě."

Česko je mezi 29 zeměmi, které rozhodují o Antarktidě

Možností je také spolupráce se soukromým sektorem. Vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt se ale domnívá, že podpora ze strany firem je pouze dočasným řešením.

"Česká republika je konzultativním členem smlouvy o Antarktidě. Těch smluvních partnerů je 29 na celém světě. Tyto státy rozhodují o tom, co se děje a bude dít v Antarktidě. Vždycky je to v zájmu státu, aby si udržel tento konzultativní statut a k tomu je potřeba dlouhodobý program."

Pokud by se zástupci univerzity se státem na dlouhodobém financování nedohodli, museli by vědci polární stanici opustit. Případný odchod by ale stál zhruba 200 milionů korun.

Expedice na ostrov Jamese Rosse pořádá univerzita téměř 15 let. Kromě dlouhodobého sledování dopadů změn klimatu na jednotlivé složky životního prostředí čeká v tomto roce odborníky také práce na novém výzkumu.