Vědci prozkoumají účinky ayahuascy a tradičního indiánského prostředí

Poprvé v brazilské historii dal celý domorodý kmen svolení k vědecké spolupráci. Odborníci už během první části expedice spolupracovali na výzkumu psychoaktivního nápoje ayahuasca s indiánskými kmeny Huni Kui a Ashaninka. Výzkum zachytil štáb režiséra Davida Čálka, který točí o expedici dokumentární film nazvaný Doktor na tripu. Výzkum ayahuascy nebo-li také liány duše či smrti, jak se jí říká, přiblížil vedoucí výpravy Tomáš Páleníček.

"Ayahuascu už zkoumala řada lidí. První, kdo prováděl nějaké seriózní výzkumy, byl Jordy Rybak, který pracoval v nemocnici v Barceloně. Ten udělal první kontrolovanou studii na zdravých dobrovolnících. Zároveň měřil i EEG, to znamená, že hodnotil elektrickou aktivitu mozku. To bylo asi před deseti nebo patnácti roky. Od té doby proběhlo výzkumů víc. Ty poslední probíhaly v Brazílii. Nejen na zdravých lidech, ale také na pacientech, kteří se léčí s depresí, která nereaguje na léčbu. Tam se ukázalo, že ayahuasca může mít za určitých podmínek antidepresivní účinky."

Indiáni z Amazonie přijeli loni do Prahy

Vědci získali podporu od nadace Neuron. A z původně českého týmu se stal tým mezinárodní. Jeho součástí je Brazilec Eduardo Schenberg a antropolog žijící ve Švýcarsku Jeremy Narby, který začal jako první ayahuscu popularizovat, a strávil několik let života s lidmi z kmene Ashaninka. Oba byli loni v Praze.

"A nebyli pozvaní sami. Pozvali jsme také indiány z kmene Huni Kui. Uspořádali jsme přednášku pro veřejnost, která se věnovala tématu, jak chceme expedici realizovat. Jeremyho Narbyho jsme přizvali jako experta na ayahuascu a Eduarda Schenberga jako člověka, který už má zkušenosti se studií se zdravými dobrovolníky, kterým byla podána ayahuasca."

Hlavní část expedice na začátku roku 2020 má umožnit sbírat data od dobrovolníků, kteří se zúčastní ceremonií s ayahuascou. Kolik dobrovolníků se studie zúčastní?

"Minimálně by mělo být na ceremonii alespoň 18 lidí. Když jich bude víc, tím lépe. Nerozlišujeme, jestli tam budou ženy nebo muži. Dneska už to striktní dělení, že ayahuascový rituál je pouze pro muže, tolik neplatí. I v tradičních komunitách se už otevírají ceremonie i pro ženy. Chceme přijet tam, kde se ceremonie s ayahuascou konají, vše nahrát a pracovat s lidmi, kteří se dobrovolně rozhodli, že podstoupí ten rituál. My od nich budeme chtít v průběhu ceremonie získat data z hlediska EEG, potom zhodnotit prožitek, zhodnotit jak se cítili před a po ceremonii. Chceme do toho vnést prvek kontroly, že by absolvovali dvě ceremonie."

Přičemž při jedné by bylo použito placebo.

Studie má potvrdit pozitivní účinky na náladu a pohodu

Studie by podle Tomáše Páleníčka měla odpovědět především na to, zda tradiční prostředí může přinést dlouhodobé pozitivní účinky na náladu a obecnou pohodu. Věří, že rituální psychedelické zážitky mohou navodit propojení mezi lidmi. Když budou během ceremonie nahrávat EEG, budou také hodnotit propojení mozku mezi jednotlivými účastníky včetně šamana. Tomáš Páleníček věří, že se studie zúčastní i domorodí obyvatelé.

"Byli jsme tam už několikrát. Letos jsme tam byli s cílem navázat bližší spolupráci s indiány a následně spolupráci s centrem, kde působil i Jeremy Narby. Zároveň jsme otestovali technologiie, které tam chceme používat v těch extrémních podmínkách."

Studie už byla schválena českou etickou radou, ještě potřebuje souhlas brazilských a peruánských úřadů.