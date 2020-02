V USA zemřel český hudebník Ivan Král. V únoru vyjde jeho poslední album

Ivan Král emigroval do USA v 60. letech, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN. Poté, co se jeho otec vyjádřil k srpnu 1968, přišla celá rodina o občanství. V 70. letech zažil v New Yorku dobu, kdy se tu rodil punk a garážová hudba. První roky myl podlahy, pracoval u benzinového čerpadla, provozoval stánek s palačinkami.

Vystudoval ale také francouzštinu, literaturu a hudbu. Pak odpověděl na inzerát a dostal práci u Apple Records, která patřila Beatles. Dostal se tak do hudebního dění. Potkal Petti Smith a začala jeho úspěšná kariéra.

V 90. letech se začal vracet do rodného Československa. Jak uvedl v České televizi hudební novinář Honza Vedral, tehdy se zdálo, že jeho hudební kariéra už skončila.

"Tehdy se v Seattlu živil tím, že měl obchod s palačinkami a v podstatě vyjel do Evropy na takové malinké turné. Ukázalo se, že tady byl obrovský hlad po někom, kdo by tu muziku dělal ve světových měřítcích. Ivan Král měl ohromné zkušenosti, které nasbíral s Patti Smith, Iggy Popem a dalšími ve studiích. Velmi záhy se stal producentem, na kterého se stály fronty. Vytvořil zcela zásadní nahrávky 90. let se skupinou Lucie, Mňága a Žďorp, Lenkou Dusilovou a s řadou dalších."

Na natáčení desky zavzpomínal frontman skupiny Mňága a Žďorp Petr Fiala.

"Velice nás osvobodil od všelijakých tlaků, abychom hráli přesně, ladili. Byl to určitě spontánní člověk. Když mu ve studiu mluvilo moc lidí do hudby, tak nás všechny vyhodil a dělal jen s tím člověkem, který aktuálně něco nahrával."

Jeho hit Dancing Barefoot se dočkal 70 předělávek

Ivan Král je mimo jiné autorem hitu Dancing Barefoot, který se dočkal 70 předělávek od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa a prestižní časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob. Z Králových sólových alb vydaných po sametové revoluci v Česku mělo zřejmě největší úspěch to první, Nostalgia z roku 1995 s hitem Winner Takes All.

Hudební novinář Honza Vedral o něm napsal knihu Neuvěřitelný Ivan Král. Jak dodal v České televizi, Král dlouho nechtěl zpívat česky.

"Dlouho se tomu bránil. Věděl, že se na něm ty roky v Americe podepsali a nechtěl, aby to znělo směšně. Bál se, že by šišlal. V češtině zpíval text, který mu napsal Jiří Suchý, což byl jeho velký životní vzor. Vždycky snil o tom, že bude hrát v Semaforu, než do toho přišla emigrace."

Letos má kromě nové desky vyjít také Králův životopis v angličtině pod titulem Bloc,Shock,Rock.