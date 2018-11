V pití alkoholu jsou Češi nad průměrem Evropy

Podle zprávy je skoro milión dospělých ve vysokém riziku problémů spojených s alkoholem. Tato čísla jsou výrazně nad průměrem Evropy. Podle Světové zdravotnické organizace to zdraví Čechů poškozuje. Třeba víc než polovina všech dopravních úrazů souvisí s řízením pod vlivem alkoholu. Kouří víc než pětina Čechů.

Alkohol i kouření vnímají lidé jako běžnou součást života, říká národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová:

"Máme přes dva milióny kuřáků v dospělé populaci. Alkohol pijí rizikově téměř 2 milióny obyvatel. Je třeba celkově změnit vzorce chování, upozorňovat na ta rizika. U alkoholu se třeba málokdy hovoří o tom, že je to rizikový faktor u vzniku nádorových onemocnění."

Denně pije v Česku alkohol víc mužů než žen. Za týden vypijí průměrně 9 půllitrových sklenic piva a ženy 2 sklenice.

Národní strategie protidrogové politiky se zpozdí

Národní strategii protidrogové politiky, která by měla platit od příštího roku, vláda do konce roku nejspíš neprojedná. Na odborné konferenci Alkohol a tabák v ČR v roce 2018 to řekla protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Na přípravu bude třeba více času.

Vedralová ve funkci vystřídala v srpnu Jindřicha Vobořila, který pozici zastával osm let. Návrh strategie představil před svým odchodem, nová koordinátorka ji chce použít jako jeden z podkladů pro vlastní verzi. Vobořil v návrhu strategie doporučil například výraznější zdražení cigaret a alkoholu či využití procenta z daní z alkoholu, tabáku a hazardu na prevenci a léčbu. Hlavním cílem dokumentu není vymýtit kouření či pití, ale minimalizovat škody a dopady.

Jmenování Vedralové, která předtím pracovala na ministerstvu zdravotnictví, kde se protidrogové politice věnovala, Vobořil a další odborníci kritizovali. Diskutovalo se také o přesunu funkce koordinátora pod ministerstvo.

Vinaři chtěli u projednávání být

Protidrogová politika je široké téma. V Česku denně kouří 2,4 milionu lidí. Alkohol si denně dá 600.000 mužů a žen. Stále častěji pijí ale i děti. Problémy s hazardním hraním může mít kolem půl milionu lidí. Asi 120.000 je intenzivních kuřáků konopí. Na pervitinu a opiátech je závislých kolem 47.000 osob. Léky nadužívá asi 900.000 Češek a Čechů. Po schválení Národní strategie protidrogové politiky budou podle Vedralové vypracovány tříleté akční plány zvlášť pro tabák, alkohol, hazard a moderní technologie a nelegální drogy.

Prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray na konferenci v diskusi uvedl, že zástupci výrobců alkoholu by se chtěli přípravy dokumentu účastnit, nebyli ale přizváni. Podle Vedralové jsou zástupci Potravinářské komory, které je svaz součástí, hostem meziresortní skupiny pro snížení škod působených alkoholem při úřadu vlády.