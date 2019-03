V Ostravě vznikla první koloběžka na světě na 3D tiskárně

Součástky jsou odlehčené a duté. Koloběžka má atraktivní design. Svezl se na ní i Marek Pagáč, který tým inženýrů řídí. A proč se rozhodli právě pro koloběžku?

"Koloběžka zažívá svůj boom, a stává se velmi populární. Říkali jsme si, ať nekopírujeme stejné projekty. Podívali jsem se proto po světě, jestli koloběžka v tomto duchu neexistuje. Koloběžka je poměrně komplikovaná z hlediska tuhosti a stability, proto to pro nás byl i jakýsi technologický směr, kde jsme si vyzkoušeli tisk většího rámu, než jaký jsme schopni vytisknout z jednoho dílu."

Z čeho je rám vyrobený?

"Jedná se o kovový prášek z korozivzdorné oceli. Práškový materiál se pak nanáší v souvislých vrstvách o výšce pět setin milimetru na podkladový materiál. Po těch vrstvách se vytváří celý souvislý 3D model. Prášek, který se nespekl, se znovu obnoví, a může se opět použít. To je jedna z dalších výhod 3D tisku, jedná se o téměř bezodpadovou technologii."

Proč se tomu říká bionická konstrukce?

"Jedná se o organický design připomínající růst rostliny. Když se podíváte na list stromu nebo rostliny, tak vidíte, že ten list tvoří jakési větve, které jsou oporou listu, a on se nezlomí. Proces našeho návrhu se nechal inspirovat přírodou."

Projel jste se na koloběžce? A na kolik vyšla?

"Ano, projel. Koloběžka je provozuschopná, ale pracujeme na druhém prototypu, protože s návrhem koloběžek nemáme žádné zkušenosti. Inspirovali jsme se českým výrobcem Kostka, který se koloběžkám a jejich vývoji věnuje téměř 20 let. Co se týče cenové kalkulace, jedná se o prototypovou výrobu. 3D tiskárny mají hodinovou sazbu pod kterou asi nelze jít. Pokud se budeme bavit o tom jednom prototypu, tak se řádově bavíme o desítkách, možná i stovkách tisíc korun."

Můžete si zavěštit, jak daleko je doba, kdy si člověk bude moci vytisknout na 3D tiskárně koloběžku podle svého návrhu?

"Ta doba tady už svým způsobem je. Jsou tu lidé, kteří si kupují odlehčená cyklistická kola za 300 až 400 tisíc korun. Podobný koncept, co se týká 3D tisku rámu elektrokola, už vznikl na Slovenku. To kolo se tam prodává kolem půl milionu korun. Je třeba ty uživatele najít. Pokud bychom se měli bavit o tom, jestli by se koloběžky z 3D tiskárny prodávaly na internetu stejně jako koloběžky od Kostky, tak ta doba tady ještě chvíli nebude."

Jak dodal Marek Pagáč, koloběžku je možné navrhnout zákazníkovi na míru. Koloběžka druhé generace by se měla začít tisknout v červnu a v srpnu být provozuschopná.

Projekt vzešel ze spolupráce s globální společností Renishaw, která vysoké škole stroj pro 3D tisk z kovového prášku půjčila. Skupina Renishaw má přes 70 poboček v 35 zemích s více než 4000 zaměstnanci.