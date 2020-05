V Olomouci vyvinuli robot, přezdívaný Popelka. I on přenáší semínka

Manipulace se semínky, často menšími než maková zrnka, je poměrně složitá, uvedl molekulární biolog Pavel Mazura. Nabízí se otázka, jestli robot získal své jméno podle známé pohádky Popelka, která přebírala zrníčka hrachu a čočky.

"Samozřejmě. Zadání bylo vytvořit automatizovaný systém, který bude třídit semínka pro další experimenty, takže nás hned napadlo, že toto jméno je docela příhodné."

Kde najde robot uplatnění?

"Je to hlavně pro výzkum. Zkoumáme, jak rostliny rostou, jak reagují na své okolí, na různé stresy, sucho a podobně. A pro tyto experimenty je třeba připravovat velké množství vzorků. Robot nám pomáhá dávat semínka do zkumavek, ve kterých potom děláme experimenty."

První představa asi je, že ten robot má nějakou miniaturní ruku, která na sebe uchopí semínko máku. Jak to bude v praxi vypadat?

"Jedna část robota připravuje kapalnou část vzorku, kde jsou chemické látky, které zkoumáme, třeba hnojiva a podobně. V těch pak semínko roste. Pak je část robotická. Jedná se o robotické rameno, jako jsou třeba v automobilce, kde něco montují. To je podobné a na konci ramene je malý podtlakový chytáček, taková jehlička, kde se podtlakem semínko chytí, pak se na kameře zkontroluje, jestli tam skutečně je, a pak se přenese do zkumavky nebo do květináčku."

Jak je to rameno veliké?

"Je malé, dosáhne asi tři čtvrtě metru. Ale zato je velmi přesné. Může pracovat nezávisle dlouhou dobu."

Laborantům odpadne únavná část práce

Vědci postavili robota zhruba za deset měsíců ve čtyřech lidech. Popelka tak vytvoří komplexní vzorek, který dřív musely ručně chystat laboranti. Navíc se neunaví. Pracuje ve sterilním prostředí v boxu s filtrací vzduchu a UV lampou. Kolik lidí dokáže robot nahradit a zefektivnit tak proces?

"Hlavní výhoda je v tom, že je vytrvalý. Nemusí být ani nutně rychlejší než šikovný člověk. Ale proto, že může pracovat 24 hodin denně, tak zastane tři až čtyři lidi, kteří by byli jednak velice unaveni z takové práce nebo by pak už na ta semínka ani pořádně neviděli a nebyli by schopni je přenášet dobře."

Když jste robota vyvíjeli, vyzkoušeli jste si taky přenášení semínek?

"Určitě. My sami pocházíme z laboratoří, kde se dělá rostlinný výzkum, takže víme velmi dobře, jak taková práce vypadá. Je to náročné na ruce i na oči."

Jak dodal biolog Pavel Mazura, kritickým bodem při přípravě rostlin je právě přenos semen, který s sebou nese vysoké nároky na manuální práci laborantů. Robot to odstraní, a laborant se tak bude moci věnovat jiné činnosti.

Právě probíhá patentový proces Popelky. Robot je navíc schopen přenášet i jiné malé objekty. Jeho využití je tak rozmanitější a to nejen ve výzkumné praxi. Vědci teď budou hledat komerčního partnera.