V Motole se narodilo dítě z transplantované dělohy, první v Česku

Podle přednosty transplantační chirurgie v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Jiřího Froňka jde o unikátní případ.

"Je to první porod na světě, kdy děloha byla od zemřelé dárkyně, která před tím nerodila. To do určité míry přepíše protokoly některých současně probíhajících studií na téma transplantace dělohy."

Pacientka dostala dělohu od ženy s mozkovou smrtí. Pak podstoupila umělé oplodnění. Porod císařským řezem byl podle lékařů bez komplikací, ale o týden dřív, než bylo naplánováno. Porody u žen s transplantovanou dělohou se dělají v 36. týdnu. Podle lékařů zatím není jasné, jestli se dá těhotenství dovést až do řádného termínu porodu, tedy do 40. týdne. To se zatím nikomu nepovedlo.

Lékaři teoreticky nevylučují další těhotenství

Jak uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky motolské nemocnice Roman Chmel, celé těhotenství bylo bez velkých komplikací a ženu i s chlapečkem budou lékaři dál sledovat.

"Maminku jsme propustili před několika dny do domácího ošetření po přibližně dvou týdnech hospitalizace i s miminkem, které je plně kojeno. Maminku sledujeme po dvou týdnech pravidelně. Dělohu jsme jí ponechali pro případ teoreticky ještě dalšího těhotenství."

První dítě donosila žena s transplantovanou dělohou v roce 2014 ve Švédsku

Transplantace dělohy je poměrně nový zákrok, poprvé se o ni pokusili na přelomu tisíciletí v Saúdské Arábii, zákrok však nedopadl úspěšně. V roce 2011 provedli obdobný zákrok v Turecku, pacientka otěhotněla, v prvním trimestru ale potratila.

Úspěšnější byli lékaři ve švédském Göteborgu o rok později. Ve Švédsku se v září 2014 poprvé podařilo ženě s transplantovanou dělohou donosit dítě. V Česku provedli první transplantaci dělohy v roce 2016 a dárkyní byla matka. Celkem provedli čeští lékaři deset transplantací, ale zmíněná žena je první, která donosila zdravé dítě.

Zázrak se nedávno povedl i lékařům Brně. Ti udrželi po rekordně dlouhou dobu životní funkce u ženy s mozkovou smrtí. Díky tomu pak mohli v srpnu přivést na svět císařským řezem její dítě. Ženě praskla céva, která způsobila krvácení do mozku a následovala mozková smrt. Lékaři udržovali životní funkce matky ještě další téměř tři měsíce, dokud nebylo dítě schopné po porodu přežít. Podobných případů je na světě zhruba desítka.