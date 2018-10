V Česku za rok spotřebujeme 20 tisíc tun plastového nádobí

Cestou do práce si koupíte kávu v plastovém kelímku, po práci se stavíte na zajímavou ochutnávku, kde si dáte jídlo na plastovém tácku. A cestou domů nakoupíte do dvou igelitek. Aniž si to uvědomíme, přispíváme k nárůstu jednorázového plastového odpadu.