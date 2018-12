V Česku ubývá lidí za mřížemi. Přesto jsou věznice přeplněné

Z oficiálních statistik vyplývá, že ještě loni na jaře bylo ve věznicích v České republice až 22 800 lidí, nyní je to o jedenáct set méně. "Je to dáno tím, že nám klesá kriminalita. Možná se i mírně zlepšuje počet ukládaných peněžitých trestů," vysvětluje ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jan Kněžínek, proč se počet vězňů snižuje.

"Nicméně pořád platí, že naše věznice jsou v průměru obsazena nad 100 procent své kapacity. Musíme uvažovat i o tom, že vězeňské kapacity rozšíříme. Mimo jiné i proto, že naše věznice opravdu nejsou v řadě případů vyhovující trendům 21. století," dodává Kněžínek.

V České republice je v současné době dohromady 35 věznic, z toho 10 je vazebních. Podle náměstka generálního ředitele Vězeňské služby Simona Michailidise chybí v českých věznicích zhruba 700 míst. Každý z vězňů by měl mít v ideálním případě k dispozici čtyři metry čtvereční životního prostoru, kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám musí ale Vězeňská služba pracovat se třemi čtverečními metry pro jednoho vězně.

"Musíme do budoucna přebudovat stávající kapacity tak, aby odpovídaly potřebám moderního vězeňství. Jde o to, že dnešní hromadné ubytování vězňů v přísných typech vězení velmi snižuje efektivitu práce zaměstnanců ve vězeňské službě a naopak velmi posiluje vlivy vězeňské subkultury," vysvětluje generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.

Nová věznice v jižních Čechách

Nedostatečná kapacita věznic se většinou řeší stavebními úpravami, díky kterým přibývají stovky míst. To ale nestačí, navíc ne všechny objekty mohou takové stavební úpravy podstoupit. Vězeňská služba proto plánuje postavit novou věznici na bývalém vojenském letišti Všechov u Tábora. Podrobnosti přidává mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby Petra Kučerová.

"Všechov je jedním z vytipovaných míst k případné výstavbě nové věznice. V Jihočeském kraji je pouze jedna malá vazební věznice a chybí zde zařízení pro výkon trestu. Náš zájem tedy o tuto lokalitu trvá a v jednáních budeme pokračovat," říká mluvčí Petra Kučerová.

V nové věznici by mělo být podle studie možné umístit až 800 vězňů. Polovina z nich by patřila do oddělení s vysokou ostrahou, 300 z nich se střední ostrahou a stovka vězňů by byla ubytovaná v otevřené věznici, kde jsou ubytováni vězni s nejnižšími tresty, a riziko jejich útěku je tak minimální. Nově vytvořený projekt rovněž počítá se 400 zaměstnanci, polovina z nich by mohla bydlet v přilehlých budovách nápravného zařízení.

Aby ale dostal projekt vybudování nové věznice na bývalém letišti Všechov zelenou, musel by Tábor změnit územní plán. Věznici přitom letos už odmítlo bývalé zastupitelstvo a nový starosta Tábora Štěpán Pavlík z hnutí Tábor 2020 neočekává, že by se postoj města změnil.

Vedle stavby nových počítá Vězeňská služba i s úpravami věznic stávajících. Navýšit kapacity plánuje například v Drahonicích na Lounsku nebo Jiřících na Nymbursku.