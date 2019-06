V Česku se vyrobí ročně až sedm tun pervitinu

Převážně se jedná o malé laboratoře, provozované místními uživateli, kteří dodávají na domácí trh. Začátkem týdne však policisté obvinili několik lidí na Plzeňsku. Jsou podezřelí, že ve velkém dováželi ze zahraničí suroviny a v Česku z nich vyráběli pervitin. Při domovních prohlídkách bylo objeveno 44 kilogramů tablet a stovky litrů roztoku určeného k výrobě metamfetaminu. Barely byly téměř zazděny v jedné místnosti rodinného domu.

Podle vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka představuje pervitin hlavní problémovou drogu v Česku, ročně se jí u nás vyrobí šest až sedm tun.

"Česká republika je výjimečná pervitinem. Máme mnohem víc injekčních uživatelů pervitinu, než uživatelů opioidů. Pervitin se vyrábí nelegálně. Vyváží se i do zahraničí, především do pohraničí německého. Jinak ty vývozy jsou spíše výjimečné. Nemůžeme říct, že Česko je producentskou zemí pervitinu pro celou Evropu. Zdaleka ne."

Hlavní surovinou pro výrobu pervitinu je pseudoefedrin. Ten je třeba v lécích na chřipku. Jejich výdej se v ČR reguluje od roku 2009. Podle české zprávy o užívání drog hlavní zdroj představovala léčiva z Turecka. Nejčastěji zachycovanou stimulační drogou je kokain v zemích jako Británie, Francie, Španělsko, Itálie či Řecko, zatímco například v Německu a skandinávských zemích je to amfetamin.

Evropské monitorovací centrum pro drogy zároveň oceňuje, že Česko patří v unii k zemím s nejmenším výskytem infekcí mezi lidmi, kteří užívají drogy. Šíření žloutenky či viru HIV pomáhá úspěšně bránit výměna stříkaček a rozvinutá síť protidrogových center.

Roste počet lidí závislých na lécích na uklidnění a na spaní

V České republice začíná růst počet lidí závislých na lécích na uklidnění a na spaní. Tato psychofarmaka nadužívá téměř desetina české populace. Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové je mezi závislými třikrát více žen než mužů.

"Budeme to mnohem víc monitorovat a zajímat se o to, jak přesně se k těm léčivým přípravkům dostávají. Začali jsme na to reagovat i z toho důvodu, že se objevují tyto osoby v léčbě, a narůstá jejich počet. Máme informace i ze služeb, které jsou poskytované osobám s adiktologickou poruchou, že skutečně je to problém, ale nevěnovala se mu dostatečná pozornost."

Nejběžnější drogou je konopí

Nejběžněji užívanou nelegální drogou v Evropě zůstává konopí. Odhaduje se, že v loňském roce užilo konopí přibližně 14 procent mladých Evropanů, v ČR to bylo 19 procent.

Pěstování konopí je v Česku nelegální, od roku 2013 je však možné legálně užívat léčebné konopí. Zhruba 70 lékařů ho předepisuje například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Většina pacientů ho má na chronickou bolest, na níž nezabírají jiné léky.

Prvních několik let ale nebylo příliš dostupné. Sněmovna teď projednává návrh zákona o léčivech, který zavádí úhradu 90 procent ceny léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. Podle pacientské organizace vychází z chybných dat a dostupnost léčiva výrazně nezvýší, protože limit stanoví pouze na 30 gramů měsíčně. Proto žádá úhradu až 180 gramů a výpočet z koncové ceny v lékárně. Nyní si pacienti konopí hradí, gram stojí od 180 do 300 korun podle dodavatele.