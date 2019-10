V Česku přibývá sňatků s cizinci a cizinkami

Smíšená manželství tvoří asi desetinu všech sňatků uzavřených ročně v Česku. Statistici také potvrzují, že dlouhodobě větší zájem o partnera z ciziny mají ženy než muži. Co se týče výběru partnera z ciziny, u obou pohlaví vedou Slováci a Slovenky.

"Kromě Slovenek si pak muži s českým státním občanstvím nejčastěji berou ženu z Ukrajiny nebo Ruska. Nevěsty s českým státním občanstvím zase říkají ano kromě Slováků také Němcům a Britům," dodává Jana Křesťanová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Které národnosti si Češi a Češky berou naopak nejméně? "Pokud se podíváme na nejnižší četnosti v rámci Evropy, tak muži s českým státním občanstvím si za posledních pět let brali nejméně ženy ze severských zemí, jako Finsko, Švédsko nebo Norsko, dále pak také třeba z Řecka nebo z Irska. Ženy s českým státním občanstvím si braly nejméně muže z Pobaltí a také z ostrovních států, jako je Malta, Kypr, Island nebo z Černé Hory,“ přibližuje Jana Křesťanová.

Muži uzavírali první sňatek v průměru ve věku 32 let, ženy téměř ve 30 letech. Pro termín svatby si páry většinou zvolily letní měsíce - od června do září. Za statistik vyplývá, že nejvíce svateb, téměř 11 tisíc, bylo v červnu a zhruba 10 a půl tisíce v srpnu.

Rekordně málo rozvodů

Vedle toho rozvodovost mírně klesla. Podle údajů ministerstva spravedlnosti bylo loni rozvedeno mírně přes 24 tisíc manželství, nejméně od začátku tisíciletí. Prodlužuje se i doba společného soužití, po které se manželství rozpadá, z jedenácti let v roce 2000 na loňských více než třináct let.

Podle odborníků není důvodem poklesu počtu rozvodů to, že by byl přístup Čechů a Češek k manželství zodpovědnější, ale hlavně skutečnost, že do manželství vstupují ve vyšším věku, často i po několikaletém předcházejícím soužití s partnerem v neformálním svazku.

Současně ale mírně ubylo narozených dětí. Loni jich v Česku přišlo na svět 114 tisíc, zhruba o čtyři stovky méně než o rok dříve. Jde o první pokles od roku 2013. Poprvé od roku 1988 se také snížil počet dětí narozených mimo manželství - ze 49 procent v roce 2017 na 48,5 procenta v roce minulém.

Statistici vývoj počtu svateb sledují od roku 1785. Nejnižší hodnota byla za první světové války v letech 1915 až 1917, kdy na tisíc lidí byly ani ne čtyři svatby. Svatební boom nastal vždy v poválečných letech a také za normalizace na začátku 70. let.