V Česku je padesát nejohroženějších kostelů

Podle sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla se většina objektů v restititucích vrátila církvi v žalostném stavu a není možné je opravit naráz. Ohrožené církevní památky mapuje web znicenekostely.cz. Jeho autorem je památkář a geograf Michal Valenčík.

"Daří se je postupně opravovat, ale ten dluh z minulosti je tak obrovský, že se to neprojevuje příliš rychle. Bohužel jsou některé stavby, na které se ještě od revoluce nesáhlo, a tam si myslím, že by mohli jejich vlastníci zaměřit svoji pozornost."

Mezi zchátralými památkami jsou i opravdové klenoty.

"Třeba kostel ve Svatoboru na Karlovarsku, což je nádherná barokní stavba. Je to poutní kostel, celý areál, kde je ještě fara, kaple a kostnice. Donedávna ležel ve vojenském újezdu Hradiště. Armáda nedávno tuhle část vojenského újezdu opustila, a kostel dala nově vzniklé obci. Ta má ale 150 obyvatel, a těžko říct, kde má vzít desítky miliónů peněz na opravu kostela. Vůbec nejhůře je na tom dvojice kostelů, která leží na Olomoucku ve vojenském újezdu Libavá. Jsou to kostely v Jestřabí a v Olověné."

"Oni to dělají citlivě, protože naprostá většina jejich památek je památkově chráněných, takže ono ani nic jiného nezbývá, než to dělat citlivě. Myslím si, že i církevní představitelé mají k památkám vztah, a opravují je tak, jak je potřeba. Jiná věc je tempo těch oprav. Kostelů a velkých kaplí v nejhorším stavu je v Česku padesát. Tam už se propadly střechy, zůstalo jen obvodové zdivo. Většina z nich nepatří církvi, jen asi 14. A jenom na 6 z nich církev ještě nesáhla. Řekl bych, že se snaží, ale těch prostředků je málo, a jde to pomalu."

Jak uvádí Michal Valenčík na webu znicenekostely.cz, od roku 1945 do roku 1989 zaniklo přes 200 kostelů a přes 300 kapliček.

Příkladem toho, že lze církevním památkám vrátit život, je vesnice s kostelem v Neratově v Orlických horách. Na konci 2. světové války byl kostel zasažen protitankovou střelou. Ta zničila střechu, hodiny i zvon. Pár let nato se propadly promáčené klenby a kostel byl určen k demolici, na kterou však nebyly peníze. V roce 1989 byl zapsán na seznam kulturních památek. Dnes má skoro 50 metrů dlouhý kostel skleněnou střechu a chodí sem na 25 tisíc poutníků.