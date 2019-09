V Česku by mohly znovu začít fungovat jesle, plánuje to ministerstvo

Novelu zákona o jeslích zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí už před rokem. Vláda tuto předlohu ale dosud neprojednala. Nyní ministerstvo přišlo s levnější variantou - s nižším státním příspěvkem na místo a bez podpory na zřízení nových zařízení.

Podle ministryně Jany Maláčové má přejmenování dětských skupin na jesle přispět k tomu, že systém péče bude přehledný a srozumitelný. Pro děti do tří let budou jesle, pro starší pak mateřská škola. Tříletým místo v mateřské školce zaručuje zákon.

Na financování a provozu zařízení by se kromě státu podíleli rodiče i obce. Rodina by za pobyt dětí v jeslích platila měsíčně nejvýš třetinu minimální mzdy - tedy necelých čtyři a půl tisíce korun. Stát pak z rozpočtu podle Maláčové dá pět tisíc korun. "Podmínkou toho, aby stát dával dotaci na jedno místo, bude to, že rodič bude pracovat nebo se bude vzdělávat nebo si bude práci hledat,“ uvedla ministryně.

Dodala, že kromě přejmenování přichází ministerstvo se stabilním financováním. „Chceme zvyšovat kvalitu péče v jeslích a chceme zachovat to, aby byly opravdu lehce zřizovatelné v celé České republice," řekla Maláčová. O něco přísnější by podle novely měla být i pravidla péče a požadavky na personál a vybavení.

Ministerstvo považuje příspěvek za výhodnou investici

Podle ministryně jsou jesle výhodné nejen pro rodiče, kteří chtějí pracovat, ale i pro stát. Z odvodů a daní od pracujících otců a matek získá rozpočet víc, než ho pětitisícové příspěvky na místa pro děti budou stát. "Odvody z minimální mzdy jsou 6000 korun, u mediánu je to 11 tisíc korun měsíčně," přiblížila.

V současné době ministerstvo eviduje tisíc dětských skupin se 14 tisíci místy, dochází do nich ale 16 tisíc dětí. Pokud by se síť zařízení neměnila, počítá resort s ročními výdaji na příspěvky přes 900 milionů korun. Do rozpočtu by mohlo přitéct pak kolem 1,1 miliardy korun od zaměstnaných rodičů, upřesnila Maláčová. Dětským skupinám navíc skončí v polovině roku 2022 podpora ze strany evropských fondů, což by mohlo zapříčinit jejich úbytek.

Dodala, že svůj návrh má už předjednaný s ministerstvem financí a na nynější verzi novely je dohoda. Sporným bodem v chystaném zákoně jsou podle ministryně zatím mikrojesle. Tato malá zařízení, která by mohla fungovat i v bytě, by se mohla podle návrhu starat nejvýš o čtyři děti.

Novelu zákona teď bude muset projednat Poslanecká sněmovna. Podle dřívějšího zjištění Českého rozhlasu k návrhu má výhrady opozice. Třeba poslankyně Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 říká, že změna názvu může provozovatelům přinést náklady navíc. Podle poslankyně Olgy Richterové z Pirátů je přejmenování dětských skupin na jesle zbytečné.