V babyboxech skončilo za patnáct let 200 dětí

První první babybox otevřel v Praze - Hloubětíně v Gyncentru.

"Když jsem otevíral první babybox 1. června na mezinárodní den dětí, tak jsem jsem předpokládal, že bude pět babyboxů nebo možná jen dva. Jeden v Praze a druhý v Brně."

Dnes je po celém Česku 76 babyboxů. Jako poslední odložené dítě se ocitl v babyboxu v Blansku před pár dny novorozený chlapeček. Stal se dvoustým odloženým dítětem od existence babyboxů.

"Je to číslo, které není důvodem k oslavě. Je to číslo, které spíše svědčí o potřebnosti babyboxů a pro mě je určitým zadostiučiněním, že ta práce má smysl," uvádí Ludvík Hess.

Babyboxy jsou v podstatě novorozenecké inkubátory přístupné z vnější strany budovy. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, se zapne vyhřívání a ventilace, a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál novorozeneckého oddělení.

S odloženými dětmi se Ludvík Hess dodnes stýká

O odkládání dětí jsou záznamy už v dávné historii. V antickém Římě se děti odkládaly dokonce na tržnicích. Ludvík Hess se s řadou dětí odložených do babyboxů stýká.

"Obrovsky mě dojalo, když jsme se sešli s holčičkou, která byla odložená v Kladně. Dneska jí je deset let. Ví, že je z babyboxu. Je na to dokonce svým způsobem pyšná. A když mě řekla, já tě mám ráda, tak jsem koulel slzy z očí, protože to mě opravdu dojalo."

K plnému pokrytí chybí ještě tři okresní města

V plánu má Hess další umisťování babyboxů. Stále se však někde setkává s nechutí k těmto zařízením a péči o ně. Provoz přitom podle něj téměř nic nestojí, babyboxy pouze musejí být připojené na elektřinu.

"Já mám ještě jeden úkol. Chci pokračovat ve zřizování babyboxů. V okresních městech mi ještě scházejí ve Žďáru nad Sázavou, v Lounech a v Tachově. Kromě toho ještě vyměním 18 nejstarších bedýnek za nové."

Poté, co je dítě odložené do babyboxu, začne případ řešit orgán sociálně-právní ochrany dětí, který vybírá ze seznamu pěstounů či zájemců o adopci. Asi jen v pěti případech se stalo, že matka chtěla dítě zpět.

Názory na babyboxy se liší. Podle jejich zastánců zabrání odkládání novorozeňat do kontejnerů nebo jejich zabití. Navíc dostanou šanci páry, které vlastní dítě mít nemůžou. Kritici babyboxů uvádí, že dítě nemá šanci znát svůj původ, protože odkládající zůstávají v anonymitě.