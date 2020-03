ÚZIS: V Česku do dubna onemocní 15 tisíc lidí, nemocnice by to měly zvládnout

Podle náměstka ministra zdravotnictví a šéfa krizového štábu Romana Prymuly je sice možné epidemii zastavit, není to ale žádoucí. "Bylo by to za obrovských ekonomických nákladů a paralýzy života v této zemi. Realistický scénář je, že my tu epidemii budeme řídit," uvedl.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) vysvětlil, že resort zdravotnictví vytvořil IT systém proti koronaviru. Ten v reálném čase dokáže sledovat počty nakažených, stav pacientů a obsazenost lůžek v nemocnici.

"Modul monitoruje každou jednotlivou hospitalizaci každý jednotlivý den, ode dneška každou jednotlivou změnu. Pomůže to monitorovat kapacity, systém bude v nemocniční části schopný reagovat v hodinách," vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Dodal, že na základě aktuálních dat je mírně optimistický ohledně vývoje pandemie koronaviru. Ta ukazují, že počty nakažených v Česku stoupají poměrně pomalu a daří se chránit seniory. Mezi nemocnými totiž převažují lidé v produktivním věku, kteří jsou schopní nemoc zvládnout. Hospitalizovaných je podle ÚZIS zhruba deset až 11 procent nakažených, pětina z nich potřebuje intenzivní péči.

„Vše, co bylo zdravotnictví vytýkáno, jako nadbytek lůžek, je v tuhle chvíli obrovskou strategickou výhodou," uvedl Dušek. Česko si podle něj ve srovnání s ostatními evropskými státy nestojí špatně. „Ta nemoc tou republikou projde. Počet případů půjde nevyhnutelně nahoru. Přejme si ale, abychom nešli italským scénářem," dodal Dušek.

Nemocnice zvládnou 33 tisíc nakažených

Dostatek lůžek pro nemocné potvrdil i předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý.

Lékařů intenzivní péče jsou podle něj v Česku asi 4 tisíce, sester přes 15 tisíc. Lůžek na odděleních intenzivní péče (JIP) je kolem 4450, plicních ventilací je na nich 2080. Volných je zhruba 63 procent z nich, v některých regionech 50 procent.

"Existující kapacity jsou asi 3120 lůžek intenzivní péče. Pokud asi deset procent nakažených potřebuje hospitalizaci, museli bychom mít kolem 33.000 pacientů, abychom museli uvažovat o tom, že by systém mohl být ohrožen," řekl Černý.

Chytrá karanténa

Ministr Adam Vojtěch i jeho náměstek Roman Prymula avizovali, že by některá z vládních opatření mohla být k 12. dubnu zrušena. Podle Prymuly bude ale možné opatření rozvolňovat, až se spustí takzvaná chytrá karanténa. To znamená, že se budou rychle vyhledávat a izolovat kontakty nakažených. "Místa, kde se vyskytovali, by se pak měla dezinfikovat," dodal Prymula.

Nový způsob karantény chce ministerstvo spustit po Velikonocích. Do té doby zůstanou podle Vojtěcha přísná opatření. "Je to otázka následujících týdnů, jak se ta křivka bude vyvíjet. Opakuji jednu věc, aby se lidé připravili na to, že letošní Velikonoce budou jiné, než byli zvyklí. Protože nechceme jít scénářem Nového roku v Číně, kdy se lidé rozjeli do celé země a infekce se mohla šířit," vysvětlil.

„Poté bychom chtěli opatření rozvolňovat," dodal Vojtěch. Už před tím uvedl, že restrikce se uvolní opačně, než jak byly zavedeny. Tedy nejdříve se povolí volný pohyb a poté některé služby. Jako poslední by se podle Vojtěcha povolily hromadné akce, koncerty a sportovní zápasy.

Nejdéle z omezujících opatření bude platit doporučení nenavštěvovat seniory. Ministr zdravotnictví to odhaduje v řádu měsíců. Podle Romana Prymuly je zásadní ze všeho nejdřív nastartovat průmysl.