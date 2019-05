Už 150 let chodíme povinně do školy

Před 150 lety byla v tehdejším Rakousko Uhersku zavedena povinná osmiletá školní docházka. Byly zrušeny tělesné tresty, a upraveno, co se děti budou učit. Dnes je povinných 9 let, ale některé děti základní vzdělání nezískají. Podle údajů ministerstva školství se to ročně týká zhruba šesti procent žáků, kteří vyjdou ze základních škol.