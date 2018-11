Uprostřed Kaplanovy turbíny. Výstava Czech Innovation Expo je neviditelná jen zdánlivě

Výstav, které připomínají sté výročí vzniku Československa, proběhlo letos mnoho, Czech Innovation Expo se mezi nimi vymyká. Prohlédnout si ji totiž můžete až tehdy, když vezmete do ruky tablet nebo chytrý telefon. Do té chvíle budete mít pocit, že stojíte v prázdné bílé místnosti s pár krabicemi a podivnými černými ornamenty na stěnách. Po vynálezech a jejich tvůrcích zatím ani stopy. Jak se k informacím o nich dostat a jak si výstavu prohlédnout vysvětluje vedoucí celého projektu Přemysl Pela, se kterým stojíme před piktogramem, který trochu připomíná kolo. Když se ale na něj podíváme s pomocí telefonu nebo tabletu vidíme něco úplně jiného.

"Ano, zdánlivě to vypadá jako jednostopé kolo, ale pod ním se schovává osobnost Ludvíka Otčenáška. Jeho jméno není v České republice příliš známé, ale je to průkopník vesmírných leteckých motorů. Setkáme se s ním třeba v muzeu NASA ve Spojených státech. Jeho osobnost není jen zajímavá z hlediska techniky. On se na podzim roku 1918, kdy vznikalo Československo, byl schopen napojit na telegrafní spojení mezi Vídní a Berlínem a tajně odečítat depeše, které mezi dvěma spojenci chodily. Tyto informace potom pan Otčenášek předával dál."

A tohle všechno se návštěvník dočte, když se pomocí svého tabletu na zeď podívá?

"Přesně tak, všechny informace se návštěvník pomocí chytrého zařízení dozví. Rozbalí se mu dvojrozměrná animace a potom se dále proklikem dostává na webovou platformu, kde najde podrobnější informace v českém a anglickém jazyce."

Na návštěvě u Křižíka

Pro druhou část výstavy je potřeba mít speciální brýle na virtuální realitu a sluchátka. S jejich nasazením mi pomáhá Renata Balog. Před mnou se otevírá pohled na alpskou krajinu a teprve po chvilce čekání se ocitnu uprostřed kruhu, po jehož obvodu jsou napsána jména vynálezců. "Vyberte si Kaplana," radí mi Renata Balog, a tak minu Křižíka, Heyrovského a Wichterleho a ocitnu se přímo uprostřed Kaplanovy turbíny. A velice podobné by to bylo v případě, kdybych ukázala na Tomáše Baťu nebo Armina Delonga.

Výstava je určena téměř všem věkovým kategoriím a díky interaktivním prvkům zaujme i studenty. Prohlédnout si ji a dozvědět se tak něco více o Česku už mohli lidé v Berlíně, Šanghaji nebo Madridu a expozice brzy zamíří i do Tokia. V Praze bude k vidění do 4.prosince. No, a pak asi čeká Galerii Českých center malování.