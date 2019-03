Týden v číslech

Pondělí

80

let už slouží Pražanům i návštěvníkům metropole obchodní dům Bílá labuť. Nový moderní palác se mohl ve své době pochlubit několika nej. Evropským unikátem byly pneumatické pokladny. Každé prodejní oddělení pak bylo spojeno speciálním potrubím s ústřední pokladnou v pátém patře.

Úterý

40

stran a hnutí bude usilovat o přízeň voličů ve volbách do Evropského parlamentu. V Česku se hlasování uskuteční 24. - 25. května, výsledky budou oznámeny o den později po uzavření všech volebních místností v zemích EU.

Středa

20

nejšťastnější zemí na světě je Česká republika. Proti loňskému roku si o jednu příčku polepšila. První místo stejně jako loni připadlo Finsku. Uvádí to zpráva, kterou každoročně vypracovává agentura OSN. Zpráva hodnotila země v šesti klíčových kategoriích, kterými jsou příjem, svoboda, důvěra, střední délka života, sociální podpora a štědrost.

Čtvrtek

10 649 800

lidí žije v České republice. Počet obyvatel vzrostl téměř o 40 tisíc. Většinu přírůstku způsobila migrace. Ze zahraničí přišlo do Česka rekordních 58 148 lidí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Pátek

1 215

rybníků nebo malých vodních nádrží by se mělo v příštích třech letech dočkat obnovy nebo odbahnění. U příležitosti Světového dne vody to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Ministerstvo plánuje do rekonstrukcí vodních ploch investovat půl miliardy korun ročně.

Sobota

40%

z čistých příjmů vydá téměř desetina českých domácností za bydlení včetně energií. Zhruba dvě třetiny z nich přitom bydlí v pronajatém bytě a největší skupinu mezi nimi tvoří osamělé důchodkyně.

Neděle

120.

výročí narození kapelníka světového formátu, zpěváka a skladatele Rudolfa Antonína Dvorského. Popularitu si získal krásným hlasem, podmanivým zjevem a elegancí. Idol první republiky skončil po nástupu komunistů za mřížemi. Zemřel v roce 1966.