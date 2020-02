Třicet let v archivu. Film z expedice Tatra kolem světa měl premiéru v Českém rozhlase

Dva filmy odpočívaly desítky let na poličce v Národním filmovém archivu. Objevil je reportér Radiožurnálu Matěj Skalický:

"Expedice Tatra kolem světa vyjela z Československa za normalizace a vrátila se až po sametové revoluci, v době, kdy se řešily naprosto jiné věci a o tuhle výpravu už nikdo neměl zájem. Filmy skončily v archivu a nikdo po nich 30 let nesáhl, až my. Je to podobné, jako najít vrak lodi na dně oceánu. Celou dobu víte, že někde musí být, jen to chvíli trvá, než se skutečně najde. Je to dokument doby. Nejsou to filmy o expedici, ale filmy o světě, jak vypadal na konci 80. let. Upozornil bych na záběry z míst, které dnes už bohužel vypadají jinak. Jsou buď zničené, jako syrská Palmýra nebo už přeplněné turisty, jako třeba památky ve střední Americe. Naprosto úžasné jsou všechny záběry ze vzduchu, tedy z rogala, které měla expedice sebou."

Zatčení v Guatemale, smrt člena výpravy

Expedice trvala 3 roky, 1 měsíc a 12 dní. Ujela 195 tisíc kilometrů, což se rovná 5x kolem rovníku. Natočila sto hodin filmů. Prožila tři klíčové událostí. Masové demonstrace v Číně, smrt jednoho z členů Františka Jeniše při sjíždění řeky v Pákistánu a devítidenní zatčení v Guatemale kvůli podezření ze špionáže, což popisuje ve filmu palubní deník Petra Bárty: "Ve tmě kolem vozu pobíhají civilně oblečené postavy. V ruce mají pistole a automatické zbraně."

Posádku expedice Tatra kolem světa tvořili Petr Bárta, František Jeniš, Jiří Stöhr a Stanislav Synek. Za volantem se střídali Karel Valchař a Dalibor Petr. Právě jeho vnuk, Dalibor Petr se na film přišel podívat:

"My jsme věděli, že materiály jsou, ale nevěděli jsme, kde jsou a v jaké formě. Je nádhera, že to vzniklo jako celek."

A jak se na film díval po třiceti letech navigátor a tlumočník výpravy Stanislav Synek?

"Přijde mi, že by tam mělo být míň obecných úvah o životě, což zřejmě pokládali za přínosné. A že by tam mělo být něco víc z našeho života. Tatra se tam vyskytuje. Jsou tam působivé záběry, ale ten život tam vlastně vůbec není."

Jak dodal Stanislav Synek, zapomnění bylo hluboké. O to větší je potěšení, když si může zavzpomínat na vše, co zažil, třeba na zážitek s vydrou.

"Živě si pamatuji, jak jsme jezdili na Aljašce ve člunu. Jeli jsme s námořníkem amatérem, který snad plul prvně v životě a vzal nás na ledovce, ze kterých se odštěpovaly kry. To bylo o život. Najednou se ozvala hrozná rána, nabourali jsme, protože to neuměl ovládat. To se mi vybavilo živě a ta vydra, jak se tam otáčela ve vodě. Ona rozbíjí ústřice. Leží naznak, položí si je na prsa a skořápky si tam nechává. Aby jí nepřekážely, tak vždycky udělá obrátku o 360 stupňů."

Kameramana Störa mrzelo, že se filmy nedostaly k lidem

Když v Česku padl komunistický režim, byla výprava v Africe. Pod Kilimandžárem vítali zvolení prezidenta Václava Havla. Uvedení filmu se nedožil autor unikátních záběrů, kameraman Jiří Stöhr.

"Já jsem s ním mluvil víckrát, poprvé před třemi lety. Jeho třicet let mrzelo, že se ty filmy nikdy nedostaly k lidem, jak se původně předpokládalo. Věřím, že by byl hodně nadšený, že se nám to povedlo, že se na ty filmu mohou podívat nejenom lidé, ale také někteří z tehdejších členů expedice, kteří jsou stále naživu," dodává reportér Matěj Skalický, který po filmech pátral tři roky.

Z výpravy dnes žijí dva. Kromě Stanislava Synka ještě řidič Karel Valchař. V minulosti kameraman Jiří Stöhr Českému rozhlasu popsal, jak složité bylo natáčení za jízdy.

"Představte si, že jste v nějaké polopoušti, kde je křoví. Znamená to přinutit šoféra, aby zastavil, vyndat nádobíčko, běžet kilometr a půl. Postavíte kameru, on kolem vás přejede, vy to sbalíte a běžíte za ním. Máte natočeno osm vteřin."

Na výpravu Tatra kolem světa z konce 80. let teď v únoru naváže nová expedice. Za tři roky plánuje ujet 270 tisíc kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů. Tatrovka bude mít různé technické vychytávky, třeba stany na střeše nebo spalovací WC.