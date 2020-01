Traktor rekordman. Stroj starý 65 let zvládl nejvyšší silnici v rakouských Alpách

"Před deseti lety si koupil ten nejstarší traktor, jaký u nás byl k mání. Je to traktor Z 25A s takovým charakteristickým zvukem, a je bez kabiny. Zrenovoval ho a začal na něm jezdit na srazy historických traktorů. Jednou na internetu uviděl snímek traktoru prohánějícího se na mořské pláži, a řekl si, to by byla krásná fotka. Rozhodl se, že naloží traktor, který váží 1800 kilogramů na podvalník a doveze ho k Baltu. Ale pak se nechal přesvědčit a jel po vlastní ose. A tím začalo jeho velké putování Evropou."

K moři to může být 800 kilometrů. Jak to zvládl bez kabiny? To jel i v pláštěnce?

"Je to náročné, on opravdu jede v dešti, ve větru, jindy zase ve velikém vedru a zvládá to. Všechny jeho daleké cesty dopadly trošku jinak, než předpokládal. Plánoval ujet určitou vzdálenost, v místě najít kemp a tam společně s doprovodem, což je jeho rodina, přespat. Ale kluby příznivců starých traktorů v Polsku a Švédsku, když se dozvěděly, že se vydal na tak dlouhou cestu, tak si ho vyhledaly. Lidé se s ním chtěli setkat, ukázat mu zase ty svoje historické miláčky. Nechali ho přespat, nabídli mu veškeré služby a posílali si ho dál po těch sběratelích. Nakonec v žádném kempu nespal a z lidí, kteří si ho takhle našli, jsou dneska jeho přátelé."

Švédsko byla jeho nejdelší cesta?

"Ano. To je cesta, kterou jako Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově zapisujeme do České knihy rekordů. On totiž během necelých 20 dnů ujel 3.085 kilometrů. S tím 65 let starých traktorem bez jediné závady dojel až na švédský ostrov Orust, to je 80 kilometrů od norských hranic, velmi severně. To je skutečně nejdelší cesta s historickým traktorem."

Jakou rychlostí tenhle dědeček traktor jezdí?

"Jezdí rychlostí 33 kilometrů v hodině. Dá se z toho vytáhnout i 36. Je to takový nezmar, skutečně dobře vymyšlený poválečný stroj. Tu rychlost dokáže udržet i při cestě do kopce."

Je nějaké nejvyšší místo, kam se pan Havelka s traktorem dostal?

"To je druhý zápis do České knihy rekordů. Martin Havelka dokázal s tímhle traktorem vyjet na nejvýše položenou silnici v rakouských Alpách. To je Edelweißspitze pod Grossglocknerem. Nadmořská výška 2571 metrů nad mořem. Vyjížděl z města Brick (750 m) a během třiceti kilometrů překonat převýšení 1821 metrů a to je absolutní rekord."

Jeho traktor i on jsou teď na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Jak je připraven na zájem návštěvníků?

"Dokonale, protože se blýská, jako kdyby byl nový. Pan majitel mu tady čistil i pneumatiky, aby tam nebyly vidět šmouhy. Prostě si ho hýčká jako vlastní dítě."