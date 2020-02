Toufar se pozdravil s celou vesnicí, nerozděloval lidi, řekl jeho životopisec Miloš Doležal

Tragický příběh se začal odehrávat 11. prosince roku 1949. Podle očitých svědků se během Toufarova kázání sám od sebe několikrát pohnul kříž v číhošťském kostelíku. To se stalo záminkou nejen pro Toufarovo zatčení, ale i tažení proti církvi.

Toufarovy dokumenty se našly až 25 let po pádu komunismu. Jak uvedl v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas spisovatel Miloš Doležal, zřejmě je tam schoval Toufarův následovník.

"Patrně ze strachu, protože v 50. letech byl Josef Toufar umučený. Bylo to velké tabu. O těch dokumentech se nevědělo, teprve až v 80. letech brigádníci opravovali střechu fary v Číhošti, a našli tam balík s dokumenty, zápisníky. Všimli si, že je tam jméno Josef Toufar. Ale ten strach byl i v 80. letech tak velký, že to hned zašmodrchali takovým motouzem a strčili po podlahu. Když jsem tam poprvé jako student přijel v roce 1987 a chtěl jsem se tam s lidmi o Josefu Toufarovi bavit, tak se báli."

Dokumenty prozradily podrobnosti z Toufarova života

Publicista Miloš Doležal po léta shromažďoval podrobnosti a svědectví ze života pátera Josefa Toufara. Jeho ucelený příběh zpracoval v knize Jako bychom zemřít měli.

"Když jsem psal tu monografii, tak jsem procházel jeho dopisy a kázání. Prodíral jsem se tím jako houštím, protože to písmo je skoro nečitelné. Když jsem se pak díval na jeho vysvědčení z obecné školy, tak měl skutečně ze psaní dvojku nebo trojku. On byl pracovitý člověk, ale co je zvláštní, nebyl šikovný. On si třeba nedokázal vyměnit žárovku, nedokázal napumpovat kolo u bicyklu a tak dále. Je vidět, že s těmi prsty patrně něco měl, nebo je měl nějaké tuhé, protože i to písmo je dosti šílené."

Mezi dokumenty byl i malý fialový sešitek se jmény z roku 1940.

"Josef Toufar byl na kněze vysvěcen právě v roce 1940. Konala se velká slavná primice v jeho rodišti v Arnolci u Polné. On si před tím do zápisníku psal, koho pozve na tu slavnost. Nakreslil si tam i primiční obrázek, který pak vytištěný rozdával. Jsou tu záznamy, kdo kdy přijede, koho má přivézt, koho odvézt a tak dále. Je to takový intimní zápisník Josefa Toufara. Zápisník, ve kterém ukazuje, kdo byl jeho přítelem, koho měl rád a koho si přál mít v tom slavnostním dni."

Učil kluky v Číhošti tancovat

Josef Toufar byl na kněze vysvěcen až ve svých 38 letech. Jako farář působil nejprve v dnes už zaniklé obci Zahrádka v Posázaví. V roce 1948 byl přeložen do Číhošti.

"On tam byl přeložen na nátlak okresních partajníků. Před tím působil osm let v obci Zahrádka, kde byl velmi úspěšný. Hned po únorovém převratu to bylo trnem v oku místním komunistům. Byl přeložen do Číhoště. Je to obec v kopcích, drsné podnebí, ale hned si to místo vzal za své. A první co udělal, obešel všechny lidi a seznámil se s nimi. To je na něm strašně cenné, že nerozděloval lidi. Pro něj byli farníci celá obec, ať to byli věřící, nevěřící, evangelíci. Pro všechny tam byl přítomen a se všemi se přátelil."

Jak dodal spisovatel Miloš Doležal, Josef Toufar se zapojoval i do společenského života vesnice.

"Josef Toufar, protože pocházel z hospody, tak byl součástí té pospolitosti, která se scházela v hostinci v Arnolci. Hrálo se tam divadlo, schůzovalo, byly taneční zábavy. Toufar hrál od dětství na kontrabas v arnolecké kapele. Chodil tam po zábavách, muzicíroval i jako kněz. V Číhošti už nehrál v žádné kapele. Jednou tam navštívil taneční zábavu a viděl, jak místní kluci špatně tancují, jak holkám šlapou na nohy. Zhrozil se a pozval tam tanečního mistra Karla Miláčka ze Zahrádky. Ten tam skutečně několik nedělí místní učil tancovat. I tímto způsobem Josef Toufar zkulturňoval tu číhošťskou vysočinu."

Pohyb kříže na oltáři je dodnes nejasný. Josef Toufar, kterého nutili k přiznání, že pohyb křížku je podvod, který zinscenoval, zemřel na následky mučení StB 25. února 1950. V dubnu 2013 dala Česká biskupská konference souhlas k Toufarově blahořečení. Celý proces je ale teprve na začátku a může trvat i desetiletí.