Tomáš Procházka padl, když vezl na korbě svého psa. Zaútočil afghánský voják

Tomáš Procházka byl kynolog, měl dvě děti a na misi, která měla trvat šest měsíců, odjel letos 28. srpna. Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška padl, když vezl svého psa na korbě toyoty. Jeho tělo bude dopraveno do Česka ve středu večer. Jak uvedl náčelník generálního štábu Aleš Opata, jednotka vykonávala rutinní činnost na základně:

"Jela převzít materiál k dostavbě základny. Pro vaši představivost, Šindánd je obrovská základna v blízkosti letiště. Uvnitř je několik malých, a jedna z nich je česká. Při návratu na základnu na ně byla zahájena střelba. Vojáci na to reagovali, vjeli do naší základny a začalo se s poskytováním první pomoci. Je třeba říct, že to byl útok insidera, který necílil specificky na české vojáky, ale na vojáky koaliční. A nebyl z jednotky, kterou mentorují naše speciální síly. Afghánské bezpečnostní síly útočníka zastavily a zajaly."

Tentokrát tedy neútočil sebevražedný atentátník, ale rekrut afghánských bezpečnostních jednotek, který byl cvičen na základně.

"Podle našich informací to byla střelba z ruční zbraně M-14 na vzdálenost zhruba 80 až 100 metrů. I když byli vojáci uvnitř chráněné základny, měli všichni balistickou ochranu. Každopádně to byl jednotlivec, zvažujeme dvě varianty, že jednal spontánně sám na základě nějakého vnějšího podnětu, nebo byl provázán s Talibanem," dodal Opata.

Podle bývalého velitele útvaru Speciálních operací vojenské policie Lumíra Němce se dá takovým útokům těžko zabránit.

"I když tam budou celou dobu chodit beze zbraní, pak půjde na střelnici, dostane pět nábojů, a otočí je proti vojákům, kteří jsou za ním. Těžce se proti tomu brání."

Ministr Metnar: mise bude pokračovat

Česká armáda v Afghánistánu působí od roku 2002, od té doby do země poslala více než 9000 vojáků. Od roku 2014 pokračuje nová výcviková mise Resolute Support, v jejímž rámci zde Češi nadále působí.

"Smyslem je, aby postupně bezpečnost Afghánistánu přebíraly afghánské bezpečnostní složky. To, co tam naši vojáci dělají, konkrétně i v té provincii Herát, je výcvik bezpečnostních jednotek - armády, policie. To je dlouhodobá strategie spojenců, vycvičit bezpečnostní složky tak, aby mohly působit samostatně," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Soustrast rodině padlého vojáky vyjadřují čeští politici, mimo jiné prezident Miloš Zeman, který zároveň vyjádřil podporu českým vojákům. Ministr obrany Lubomír Metnar uvedl, že armáda pro rodiny i zraněné vojáky udělá maximum možného. Mise, ve které je 39 zemí, podle Metnara pokračuje:

"V poslední době se počet útoků zvýšil, a to i s ohledem na probíhající parlamentní volby v Afghánistánu. Skoro každý den probíráme s generálním štábem situaci, která tam je, a snažíme se přijmout opatření, abychom rizika snížili."

Tragická úmrtí vždy vyvolávají debatu, zda mise mají smysl. Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by NATO mělo zvažovat stahování z Afghánistánu. Zahraniční jednotky tam letos zaznamenaly zatím 12 obětí, které tvoří pouze američtí a čeští vojáci. Američanů padlo letos v Afghánistánu osm, Češi čtyři.