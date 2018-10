Tomáš Petříček se stal ministrem zahraničí

Ministr Petříček označil za svůj cíl, aby česká politická reprezentace mluvila navenek jedním hlasem. Počítá s tím, že bude otázky zahraniční politiky konzultovat s premiérem i s prezidentem.

Za klíčová témata považuje konflikty na Blízkém východě a v Africe, které vyvolávají migraci do Evropy, a vztahy rámci Evropské unie. Petříčkova první zahraniční cesta jako ministra zahraničí povede do Německa. Pojede tam v pátek, setká se s šéfem německé diplomacie Heikem Maasem.

"Chci se se všemi zahraničními politiky pravidelně bavit. Považuji to za nezbytnou součást, abychom v zahraniční vystupovali jednotně. Chci, abychom dále posilovali o dobré jméno naší země ve světě. Chci spolupracovat se zkušenými diplomaty na ministerstvu zahraničních věcí. O ministerstvo se mohu ve své práci velmi dobře opřít. Chci se také obklopit poradci z řad akademiků, odborníků na zahraniční vztahy, se kterými chci zahraniční politiku konzultovat," uvedl ministr Petříček.

Prezident Miloš Zeman krátce po jmenování Petříčka uvítal jeho záměr konzultovat českou zahraniční politiku:

"Česká zahraniční politika musí být jednotná, má-li mít smysl. Pokud mluvíme různými hlasy, nikdo nás nebude brát vážně. Vítám proto, že se v minulosti podařilo na poradě nejvyšších ústavních činitelů dosáhnout sjednoceného stanoviska ke všem důležitým zahraničně politickým otázkám, vím také, že jste se na přípravě tohoto stanoviska podílel."

Petříček zruší funkci politického tajemníka

A jak vidí pozici nového ministra jeden z jeho předchůdců, Alexandr Vondra z ODS, který dnes působí v CEVRO Institutu?

"Na jedné straně jeho nevýhodou je, že ho nikdo v cizině nezná. Je to vlastně nepopsaný list. Nastupuje do funkce po roce, který uplynul od parlamentních voleb, kdy fakticky náš stát ministra zahraničí vůbec neměl. Nejprve to dělal pan Stropnický, ale ten byl uražen, protože premiér Babiš mu dal najevo, že s ním natrvalo nepočítá. Nastupuje na ministerstvo, které bych řekl je velmi zdecimované a demotivované. Nastupuje ještě v momentě, kdy v zahraniční politice našeho státu je dominantní premiér Babiš."

Tomáš Petříček vystudoval obor mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval i studia v Británii a v Bruselu. Byl asistentem europoslanců Roučka a Pocheho. Ten nyní působí na ministerstvu zahraničí jako politický tajemník. Zeman i premiér Babiš očekávají, že nyní funkce tajemníka ztratí smysl a zanikne. To potvrdil i Petříček. O tom, zda mu bude Poche radit, s ním bude jednat.

"S Miroslavem Pochem bych rád spolupracoval například v oblastech evropské politiky a konzultoval s ním naše místo v Evropské unii."

Jmenování ministra zahraničí je třetí personální změnou v Babišově vládě. Tomáši Petříčkovi je 37 let. Ovládá angličtinu, francouzštinu a španělštinu. Vedl kandidátku ČSSD v nedávných komunálních volbách v Praze 7, ale strana se do zastupitelstva nedostala. Mezi jeho zájmy patří cyklistika, triatlon, běh, četba, historie, cestování, zahrádkářství a vaření.