Točna v Českém Krumlově má zůstat v zámecké zahradě

Ministr má se zástupci UNESCO jednat příští týden v Paříži a rozhodnutí komise jim předloží.

Zámek Český Krumlov je od počátku 90. let i se svými barokními zahradami zapsaný na seznam UNESCO. A od té doby se datují i výhrady k točně, která v noci poskytuje divákům jedinečné divadelní zážitky. Ve dne je rozměrná stavba v zahradě vidět, a podle památkářů či některých architektů příliš zasahuje do její historické podoby. Často zaznívá, že UNESCO hrozí při neodstranění točny vyškrtnutím Krumlova ze seznamu světového dědictví. Jeho stanoviska mají však především charakter doporučení.

Otáčivým hledištěm v zámecké zahradě prošlo za dobu jeho existence přes dva miliony diváků. Spor o setrvání či přesunutí se řeší už léta. Ministři kultury termín odstranění točny vždy postupně oddalovali. Například Vítězslav Jandák v roce 2005 prohlásil.

"To divadlo tu lidi chtějí a to znamená, že divadlo tady bude. Dokud budu ministr, tak tady bude."

Tehdy Jandák podpořil kompromisní řešení v podobně nové demontovatelné točny.

Zrušit, přemístit, nová demontovatelná podoba

V dalších letech pak zaznívala stanoviska: točna se zruší, točna se přemístí, točna zůstane, ale bude demontovatelná.

Proti zrušení otáčivého hlediště se v roce 2009 ostře postavil tehdejší starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. Jak tehdy prohlásil, udivuje ho, že UNESCO nevzalo točnu v potaz už v roce 1992, kdy byl Krumlov a jeho zahrady na seznam zapsán.

"Buď jim to někdo zamlčel, nebo proti tomu výbor UNESCO absolutně nic nemá, protože již v roce 1992 věděl, že tam ta točna je."

Faktem je, že se konstrukce otáčivého hlediště nelíbila v té době i některým divadelníkům, například scénografovi Šimonu Cabanovi:

"Mám k tomu dvojaký vztah, protože chápu, že je to atrakce, která přináší obrovskou klientelu a asi spoustu peněz, ale ta architektura se mi zoufale nelíbí. Ale ten princip se mi zase líbí, protože takových otáčivých divadel je hodně málo. Myslím, že do toho parku ten princip patří, ale mělo by to vypadat úplně jinak."

A točna odolávala dál. V roce 2010 bylo rozhodnuto, že v zahradě zůstane do roku 2015. Rok před tím zástupkyně UNESCO vůbec poprvé navštívily točnu v sezoně a zhlédly divadelní představení.

Budějovice chtějí zahájit práce o budoucí podobě hlediště

Starosta Českého Krumlova a šéf Jihočeského divadla jsou nynějším rozhodnutím ministra Antonína Staňka (ČSSD) o setrvání divadla v zahradě překvapeni. Jeho předchůdce ještě před půl rokem totiž uvažoval o variantě, že by se hlediště přesunulo ze zahrady do areálu bývalého zahradnictví. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale uvedl, že by točna měla zůstat v zahradě.

Město České Budějovice chce po návratu ministra z Paříže zahájit přípravné práce v architektonické soutěži o budoucí podobě hlediště. To přiláká každou sezónu přes 55 tisíc diváků, a tržby činí přes 37 miliónů korun.

"Točna je geniální v ojedinělém propojení hlediště a jeviště, protože divák je uprostřed a hlediště je vlastně všude kolem. S dějem se otáčí i točna, jste uprostřed nádherného plenéru, a sledujete nějaký dramatický příběh, operu nebo balet," uvedl ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.

Během léta se tu pod širým nebem odehraje kolem devadesáti představení. Na sezonu 2019 chystá divadlo na otáčivé hlediště osm titulů.