Taky jste šili u Podolské?

Kvalitní krejčovské práce a luxusní látky 20. století představí výstava Hana Podolská - legenda české módy v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Kromě 50 originálních modelů s doplňky si mají možnost návštěvníci prohlédnout také fotografie modelů, kresby, filmové záznamy a dokumentace, které přibližují jak soukromý život Hany Podolské, tak chod módního domu.

„Zhruba polovina jsou plesové šaty a večerní toalety a oblečení jako jsou dlouhé róby na zahradní slavnosti. V přízemí je společenská móda a nahoře ukazujeme praktické věci, které Hana Podolská šila pro běžný všední život, kostýmy, kabáty nebo i například domácí úbor a blůzičku. U Podolské se šilo všechno možné, dělaly se klobouky, které tady taky máme zastoupené. Snažili jsme se to postihnout v maximální míře, ale některé věci nám pořád schází. Například jednoduché letní šaty, které byly choulostivější a z lehčích materiálů. Ty se asi nedochovaly, unosily se, protože Podolská se mohla nosit vždycky, byla nadčasová a dámy nosily její šaty velice dlouho, dokud je neroztrhaly. Mně se líbí právě modely, které byly ušity pro její snachu Hildu Podolskou. Mám pocit, že byly nejzajímavěji střižené a navržené. Každé šaty jsou jiné a každé mají v sobě něco, co člověka upoutá," říká kurátorka výstavy Eva Uchalová.

Výstavní prostory připomínají skutečný luxusní módní dům.

„Snažil jsem se naplnit termín, jak o sobě firma Hana Podolská mluvila. Říkala, že to nebyl salón, ale módní dům. Snažil jsem se využít tuto vitrínu, které byla navržená pro vystavování textilu, aby z toho opravdu vznikl dům, který má fasádu a svítící logo. Má tři části, exteriér, kterým divák vchází a vidí celou architekturu jako celek, potom pasáž, kterou prochází, může mít pocit flanéra konce 19. století a začátku 20. století. Třetí část je první patro vitríny, které má odkazovat na pracovní krejčovskou část módního domu. Divák by měl cítit, že ty šaty jsou opravdu luxusní," popisuje architekt Tomáš Džadoň. Výstava nabízí mimo jiné také bohatý interaktivní doprovodný program.

Na své si přijdou i kreativní návštěvníci

„Pro návštěvníky jsme připravili ukázku textilních materiálů, se kterými se můžou seznámit dotykem. Máme tady kolekci látek, návštěvníci se s nimi mohou seznámit prostřednictvím lupy a mikroskopů na mobilní telefony, mohou se tak seznámit se strukturou materiálů. Kolegyně ze sbírky textilu a módy nám umožnily si zapůjčit autentické oděvy z té doby. Zájemci se mohou seznámit s krejčovským zpracováním a s detaily a také si zde mohou vytvořit návrh na společenský oděv. Máme tady nápovědu pro návštěvníky, když jsme u ženského společenského oděvu, jak se liší velká večerní, koktejlky a malé černé šaty. Mají tady materiály, které si mohou vybrat, nalepit si to na kresbu a ten návrh, když nám ho tady nechají, můžeme vystavit," říká Vladimíra Sehnalíková z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. V rámci výstavy se chystá album s názvem „Šili jste u Podolské?". Veřejnost má možnost stát se spoluautorem a přispět jako bývalý zaměstnanec nebo klientka svým příběhem či dobovými fotografiemi. V průběhu podzimu vyjde také nová monografie Hany Podolské, ve které autorka Eva Uchalová představí výsledky dlouholetého bádání o Modelovém domě Podolská. Výstava potrvá do 20. ledna 2019.

Hana Podolská začínala v malé krejčovské dílně v Nuslích. Postupně svůj podnik rozšiřovala a stěhovala blíže do centra. V roce 1915 otevřela módní salon pro dámy v paláci Lucerna. Později byl přestěhován do Nového paláce Riunione Adriatica. Modelový dům Podolská ustál 2. světovou válku i poválečnou dobu. V roce 1948 byl znárodněn a několik let později zařazen do národního podniku Módní závody Praha pod názvem Eva. Hana Podolská v něm pracovala do roku 1954, kdy byla odeslána do důchodu. Poté nadále udržovala kontakt se zaměstnanci podniku a módu stále aktivně do své smrti sledovala. Módní závody Eva fungoval do roku 1991.