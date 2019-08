Světluška vyjíždí na kole po Česku

"Mne to opravdu dneska bude bavit, jelikož jedeme do Starého Města podél řeky, prakticky z kopce, takže se těším,"

řekl jeden z prvních účastníků charitativní jízdy pro Světlušku Pavel Buráň. Každou etapu absolvují dvě posádky. Na jednom dvojkole jede nevidomý se svým vodičem. Na druhém tandemovém kole je doprovází dvojice reportérů a moderátorů Českého rozhlasu Radiožurnál. Jako první vyjeli Lubor Smatana a Petr Král. Ten také vysvětlil, kam vlastně cyklisté jedou:

"Cíl každé etapy bude vždy v nějakém zařízení, kterému Světluška pomáhá."

První etapa tak v pondělí skončila v Uherském Hradišti, kde se sdružení LORM stará o hluchoslepé klienty. Lubomír Smatana tam natáčel s asistentkou Zdenou Jelínkovou, která vede kurzy arteterapie. Klienti právě skládali květiny z papíru:

"Jak to ti lidé pochopí? Mají svého průvodce, který jim to v komunikačním systému, který klient používá, přetlumočí. Každý klient má jednoho průvodce. - Klienti se pustili do práce. I na tohle je potřeba dost peněz. A proto jedeme tuto jízdu pro sbírku Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu,"

uvedli naši rozhlasoví kolegové Lubomír Smatana a Petr Král. Ředitelka fondu Světluška Gabriela Drastichová doplňuje, kam povedou příští etapy:

"My jsme se snažili vybrat místa skutečně po celé České republice, protože tam všude putují peníze od Světlušky. A vybírali jsme i takové organizace, které stojí za určitým tématem, které Světluška podporuje. Ať je to raná péče, kterou navštívíme v Liberci, v Ostravě i tady v Praze, jde o ranou péči Eda. Pak objedeme speciální školy, konkrétně koncem měsíce pojedeme do Plzně, podívat se do školy Lazaretní, jak vypadá výuka dětí s těžkým zrakovým postižením. Podíváme se ale i na kurzy sebeobrany na Vysočině a zajedeme na letní dětské tábory. V srpnu je jich hned několik."

Partnerem a sponzorem celé akce je společnost Kolovna. Pokud se účastníkům podaří projet všech dvanáct třicetikilometrových etap, může Světluška na podporu nevidomých získat až sto padesát tisíc korun. Ty pak podle ředitelky Drastichové půjdou na vzdělávání lidí se zrakovým postižením.

Jízda na kolech však není jediný projekt Nadačního fondu. Světluška od svého vzniku v roce 2003 pořádá ve prospěch nevidomých koncerty i finanční sbírky. Každoročně tak získá až deset milionů korun. Fond také tradičně otevírá kavárnu Potmě, ve které nevidomí obsluhují. V prostoru, kde je naprostá tma, si tak mohou návštěvníci alespoň na pár chvil zkusit, jaké to vlastně je být slepý. Světluška pořádá i tzv. noční běhy, během kterých se jen letos podařilo pro těžce zrakově postižené děti i dospělé získat víc než tři a půl milionu korun. Ve spolupráci s Radiožurnálem také zprostředkovává nevidomým lidem sportovní utkání. A na podzim se je chystá pozvat do divadla, kde pro ně bude připraven speciální komentář. Do projektů Světlušky se zatím zapojilo na 80 tisíc dobrovolníků a má až miliony dárců.