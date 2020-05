Studie kolektivní imunity: počet nakažených je v české populaci velmi nízký

Ve studii byla zařazena velká města jako Brno, Praha, ale i menší města, kde byl větší výskyt pozitivně testovaných, jako jsou Litoměřice, Olomoucko a Litovelsko, kde proběhla lokální karanténní opatření. Nízká čísla se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) dala očekávat.

"Stupeň imunizace české společnosti je velmi nízký. Není to možná překvapující závěr. Pohybuje se v jednotkách promile. Maximálně kolem pěti procent v těch nejvíce zatížených lokalitách. Znamená to, že ČR v zásadě udělala ta plošná opatření velmi rychle. Zaměřovala se na zamezení šíření té nemoci. Díky tomu infekce českou populací prošla velmi mírně. To vidíme na výsledcích i třeba v těch nejvíce zasažených oblastech. Například na Litovelsku podíl osob s protilátkami nepřesáhl hodnotu tří až pěti procent."

U 70 procent populace má onemocnění mírné příznaky

Podle ministra Vojtěcha se také potvrdilo, že u většiny české populace, zhruba u 70 procent, probíhá onemocnění s mírnými příznaky.

"U deseti až třiceti procent pak zcela bez příznaků, což musí být také zohledněno v dalších fázích těch protiepidemiologických opatření. Epidemiologická situace se u nás vyvíjí stále velmi dobře. Nemáme důvod se domnívat, že by zde hrozilo nějaké zásadní riziko explozivního nárůstu. Problémem však mohou být lokální ohniska, aktuálně zejména Chebsko. Tam je asi největší problém, pozorujeme tam výrazný nárůst počtu pozitivně vyšetřených pacientů."

Chebsko předstihlo Prahu

Problém na Chebsku potvrdil i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula:

"Už je zřejmé, že v některých mikroregionech je vyšší riziko nákazy nebo počet nakažených osob než v Praze. V Chebu to je 138 na 100 tisíc obyvatel, což je víc, než těch pražských 130."

"Chebsko se už dlouhodobě začíná pohybovat na nežádoucí křivce směrem nahoru a údaje ze včerejší půlnoci jednoznačně ukazují nádech do nějakého prudkého růstu. Je to signál pro to, aby došlo k nějaké cílené akci," dodal Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Není důvod měnit nastavený plán rozvolňování opatření proti koronaviru, ale je potřeba chránit rizikové skupiny a zacílit na rizikové oblasti.

"Klesá postupně a setrvale podíl i počet nově diagnostikovaných pacientů s covid-19. Dostali jsme se pod magickou hranici tří procent. Vývoj jde setrvale správným směrem. Denní podíly nově diagnostikovaných pacientů z celkového objemu testovaných jsou téměř pod půl procentem. To je další silný indikátor, že se ta epidemie v ČR nejen nekontrolovatelně nešíří, ale nafoukaně si troufnu říct, že je globálně v útlumu. Nadále platí, že je reprodukční číslo pod jedničkou, někde kolem 0,7. To znamená, že jeden nakažený jedinec během nemoci nakazí méně než jednoho dalšího."

Podle ministra Adama Vojtěcha však nízká čísla promořenosti naznačují, že se s virem budeme potýkat měsíce, ne-li roky. S lokálními ohnisky musíme počítat.