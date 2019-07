Strýcová vyhrála v deblu turnaj ve Wimbledonu a stala se světovou jedničkou

"Vítězem v ženské čtyřhře na turnaji ve Wimbledonu v roce 2019 se stávají Hsieh Su-wej a Barbora Strýcová!"

Oznámili organizátoři nejprestižnějšího světového turnaje v tenise v neděli večer. Šlo přitom tak trochu o hru nervů. Finále ženské čtyřhry bylo nejprve odloženo ze soboty na neděli a v neděli večer musely hráčky čekat, až na centrálním kurtu skončí pětihodinová finálová bitva mezi Novakem Djokovičem a Rogerem Federerem. Barbora Strýcová byla se svým výkonem spokojená. V rozhovoru těsně po triumfu to řekla našemu rozhlasovému kolegovi Jaroslavu Plašilovi:

"Já jsem na to čekala dlouho, ale tou prací, kterou jsem do toho dala, se to myslím všechno dalo dohromady. A myslím, že ten zápas jsme odehrály úplně skvěle! Hned od začátku jsme byly na koni. Samozřejmě ke konci se všechno začalo trošku tahat, ale pocit z toho, že se nám podařilo vyhrát grandslam a mně se podařilo stát jedničkou na světě, je něco nepopsatelného. Já si toho strašně moc vážím."

K úspěchu třiatřicetileté tenistky přispěla i početná účast jejích blízkých na finálovém zápase.

"Je skvělé, že tu mohla být celá moje rodina a kamarádi, při takovém utkání, co se mi povedlo. A byli opravdu hodně slyšet."

Díky nedělnímu vítězství se Strýcová stala světovou deblovou jedničkou na žebříčku WTA. Je sedmou hráčkou v historii českého tenisu, které se to podařilo. V čele žebříčku vystřídala Kristinu Mladenovicovou z Francie, před níž má náskok 455 bodů. V celkovém žebříčku ženského světového tenisu se posunula z 54. na 32. místo. Životního úspěchu se přitom Strýcová dočkala na sklonku své sportovní kariéry. Na profesionálním okruhu hraje 17 let. Úspěšná byla letos i v singlu, na svém nejoblíbenějším turnaji na wimbledonské trávě se probojovala i do semifinále dvouhry, kde ji porazila Serena Williamsová.

Sportovní kariéru Barbory Strýcové přitom provázely i problémy. V únoru 2013 dostala půlroční trest za dopingový nález stimulantu sibutraminu, který byl podle ní v potravinovém doplňku. Po vynucené pauze hrála v roce 2014 čtvrtfinále Wimbledonu ve dvouhře, slavila s Českem triumf ve Fed Cupu a na olympiádě v Riu 2016 získaly s Lucií Šafářovou bronz ve čtyřhře. Na podzim roku 2017 vybojovala v Linci druhý singlový titul, úspěchy však sbírá hlavně ve čtyřhře. V té dosud vybojovala osmadvacet titulů. O nynějším vítězství ve Wimbledonu prohlásila: "Je to pohádka, na kterou nikdy nezapomenu."