Střílel bez varování. Muž v ostravské nemocnici zabil šest lidí, na útěku i sebe

Pachatel střílel v čekárně traumatologické ordinace v budově polikliniky. Podle policie střelba trvala několik vteřin, první hlídka dorazila na místo tři minuty po oznámení, střelce pak našli za tři hodiny v pět kilometrů vzdáleném Děhylově na Opavsku. Akce se účastnilo několik stovek policistů a nasazeny byly i vrtulníky.

"Vzhledem k tomu, že nemocnice má hodně východů, nebyli jsme schopni v prvopočátku identifikovat tuto osobu. Nicméně vytěžením kamer v nemocnici jsme identifikovali podezřelého. Nasadili jsme dva vrtulníky, bylo identifikováno vozidlo na Opavsku, a když byl nad vozidlem vrtulník, pachatel se střelil do hlavy. Zemřel na následky zranění, které způsobil sám sobě,“ popsal šéf moravskoslezských policistů Tomáš Kužel.

Ministr vnitra Jan Hamáček, který hned ráno odletěl do Ostravy s protiteroristickou jednotkou, dodal, že pachatel nezemřel ihned, zraněním podlehl po půlhodinové resuscitaci.

Podle policistů neměl muž žádného komplice, střílel z nelegálně držené krátké zbraně české výroby ráže devět milimetrů. Podle policie měl trestní minulost násilného charakteru a drobné krádeže. Měl celkem tři záznamy.

Střílel bez varování, mířil na hlavy a krky

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant řekl, že v nemocnici zabíjel takzvaný tichý střelec. Bez varování začal střílet v čekárně traumatologické ambulance. Mířil na hlavy a krky obětí, postřelil celkem devět lidí, šest jich zemřelo. Pět hned, šestý, který měl průstřel hrudníku, na operačním sále. Další tři byli zranění. Dva jsou mimo ohrožení života, jeden je po průstřelu hlavy po operaci a v kritickém stavu na ARU.

Všechny oběti byli podle Havrlanta pacienti, podle Kužela jde jen o dospělé. Mezi oběťmi byli čtyři muži a dvě ženy.

Ředitel ráno zaktivoval krizový plán a areál byl po několik hodin uzavřen, kdy zaměstnanci zůstali na odděleních a nesměli vycházet. Kvůli útoku v Ostravě jednal také krizový štáb ministerstva zdravotnictví. Konstatoval, že zdravotní péče je v Ostravě zajištěna.

Policie během pátrání po střelci posílila dohled nad takzvanými měkkými cíli po celé zemi. Jde například o školy, nemocnice nebo obchodní centra. Kvůli střelbě byla uzavřena i sousední Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava.

“Přišel domů a oznámil, že zastřelil lidi“

Premiér Andrej Babiš (ANO) zrušil plánovanou cestu do Estonska a po poledni odletěl do Ostravy. Rodinám obětí přislíbil pomoc. Zároveň vyjádřil soustrast pozůstalým a ocenil práci policie. Podle Babiše matka pachatele spolupracovala s policií.

„On v podstatě přišel domů a oznámil, že zastřelil lidi a že se jde zastřelit. Mám informaci, že byl léčen v nemocnici. Ještě se zjišťuje, jestli kvůli jeho zdravotnímu stavu došlo k nějaké reakci a změnila se mu psychika, ale jsou to zatím spekulace. Jasné je, že šlo o nešťastný individuální čin. Je to velká tragédie a je mi to velice líto,“ uvedl premiér.

Hlubokou soustrast pozůstalým po obětech střelby vyjádřil prezident Miloš Zeman. Zároveň poděkoval záchranářům a bezpečnostním složkám a všem, kteří pomáhají. Podobně se vyjádřili i další vrcholní politici z řad vládních stran i opozice. Kondolovali také premiéři Slovenska premiér Peter Pellegrini a Maďarska Viktor Orbán. Soustrast Česku vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo estonský premiér Jüri Ratas.

Na uctění památky obětí střelby se v úterý 17. prosince po republice rozezní sirény. Primátor Ostravy kontaktoval premiéra kvůli vyhlášení státního smutku. Pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David bude ve středu v nemocniční kapli sloužit mši za oběti a pozůstalé.

Druhá nejtragičtější v historii Česka

Střelba v ostravské nemocnici je druhá nejtragičtější v historii ČR. V únoru 2015 zastřelil muž v restauraci v Uherském Brodě osm lidí a pak sebe.

Případy vážného napadení ostatních pacientů nebo personálu nemocnic jsou ale v ČR spíše ojedinělé. Letos v březnu například ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady postřelil pacient dva lidi, jeden z nich pak zraněním podlehl. Střílel čtyřiasedmdesátiletý pacient, který se pohádal s dvěma muži na pokoji. Střelec po činu odmítl vypovídat, policie ho poslala do vazby a začala trestně stíhat. Koncem dubna pachatel zemřel v pankrácké věznici.