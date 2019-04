Sto fotografií ke stým narozeninám Ladislava Sitenského

"Spojenecká letecká ofenzíva z britských ostrovů je v plném proudu. V tomto mohutném boji o vzdušný prostor západní Evropy hrají českoslovenští letci důležitou úlohu. Jsme nyní na letišti čs. stíhací peruti ve Velké Británii. Vstupme na okamžik do operační místnosti…"

Atmosféru čs. stíhací perutě zachytila dobová reportáž českého vysílání londýnské BBC z let 2. světové války, která je dnes v archivu Českého rozhlasu. Právě v tomto prostředí vznikly stovky černobílých snímků pilotů i jejich strojů, které Ladislava Sitenského tak proslavily. Nebyl ovšem jen válečným fotoreportérem. Jednou z jeho prvních fotografických zakázek pro obrázkové časopisy byla reportáž z pohřbu prezidenta TGM, a to mu bylo pouhých osmnáct let!

"Jeho výhoda byla v tom, že se hodně přemisťoval, takže má fotografie z celého pohřbu, z celé cesty z Prahy až do Lán,"

uvedla již dříve pro Český rozhlas vnučka Ladislava Sitenského Adéla Kándlová, která výstavu na Novoměstské radnici připravila. Sitenský byl přitom jako fotograf autodidakt. Fotografovat se naučil sám, první fotoaparát mu věnoval tatínek, když mu bylo 14 let. A v Anglii dokonce nesložil fotografické zkoušky, zkušební komisi totiž tvrdil, že se dá fotografovat v protisvětle. Velení ho proto muselo formálně zařadit jako tlumočníka. Jeho snímky stíhaček proti slunci dnes patří k těm nejslavnějším.

Sitenského cesta k čs. stíhací peruti přitom nebyla nijak jednoduchá. Po maturitě v roce 1938 začal studovat architekturu na ČVUT. Získal prestižní stipendium u významného francouzského architekta Perreta, do Paříže však odjel až v srpnu 1939. O pár dní později vypukla 2. světová válka a Sitenský se okamžitě přihlásil do armády. Jako pěšák se dostal do výcvikového střediska Agde, kde mu mimořádně povolili fotografovat. A po pádu Paříže se s dalšími čs. vojáky přemístil do Anglie. Tam už začíná jeho práce pro 312. peruť RAF a později i vojenský inspektorát. Fotografoval každodenní rutinu pilotů, jejich výcvik i odlety, ze kterých se mnozí nevrátili, jejich zábavu ve volném čase, ale i jejich pohřby. Dokumentoval návštěvy prezidenta Edvarda Beneše i ministra zahraničí v Benešově exilové vládě Jana Masaryka. Jedním z jeho proslulých snímků z této doby je portrét legendárního pilota Aloise Vašátka:

"Tato fotografie byla pořízena za soumraku, takže má takové dramatické světlo. Podle ní byla udělána i poštovní známka. Bohužel o pár měsíců později při leteckém souboji Alois Vašátko zahynul,"

dodává Sitenského vnučka Adéla Kándlová. Do svého válečného deníku si Sitenský poznamenal celkem dvacet letišť, na kterých fotografoval. Působení našich pilotů ve Velké Británii měla v roce 1948 připomenout i reprezentativní kniha Peruť 312, kterou Sitenský připravil k tisku. Komunisté však její prodej znemožnili. Skončila ve stoupě, tiskaři zachránili jen několik málo výtisků. Maketa knihy se našla až po desítkách let kdesi v popelnici. Po návratu do Prahy v roce 1945 působil Sitenský ještě krátce v armádě, brzy byl ale demobilizován a od té doby až do své smrti se věnoval pouze fotografii. K jeho známým cyklům, které vycházely i knižně, patří fotografie české krajiny.

"Stěžejní součást jeho díla jsou horské fotografie, bystřiny, sněhy, mraky. Myslím, že byla dokonce i jedna výstava, která byla složená pouze z mraků. A další významnou částí jeho práce byla Praha," říká vnučka Adéla.

Sitenský za svého života nafotil až půl milionu snímků, vydal patnáct samostatných publikací a uspořádal téměř padesát samostatných výstav. V roce 2007 mu prezident Václav Klaus udělil státní vyznamenání Za zásluhy v oblasti kultury a umění. Ladislav Sitenský se dožil devadesáti let, zemřel v roce 2009. Výstava na pražské Novoměstské radnici potrvá do 23. června.