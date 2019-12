Státní opera v Praze se po tříleté rekonstrukci přiblížila k původní podobě

Budova Státní opery byla postavena na konci 19. století v centru Prahy jako nové německé divadlo. Je považována za jeden z nejkrásnějších evropských operních domů s vynikající akustikou a bohatou malířskou a sochařskou výzdobou. Na kompletní rekonstrukci ale čekala desítky let. Poslední větší oprava tam proběhla na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století.

Dělníci začali v historické budově pracovat na jaře 2017. Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun. Cena ale nakonec vzrostla na miliardu a 300 milionů. Podle ředitele národního divadla Jana Buriana byly potřeba rozsáhlejší modernizace.

"Nám se podařilo, i když s potížemi, dostat do budovy z osmnáctého století technologie století jednadvacátého. To bude mít pozitivní vliv na všechny inscenace. A potom to byly nějaké problémy se vzduchotechnikou a nutností vybudovat ještě jedno patro," řekl Jan Burian ještě v průběhu rekonstrukce Českému rozhlasu.

Nyní doplnil, že nejnáročnější byla oprava divadelní točny. "Opravovala se úplně nově. Původně se počítalo jen repasí té staré, ale po vyhodnocení všech dat se zjistilo, že by byla hloupost. Samozřejmě došlo také k nějakým zásahům památkářů."

Kopie původní opony, nové tapety, křesla s čtecím zařízením

Záměrem rekonstrukce také bylo Státní operu co nejvíce přiblížit původní podobě z roku 1888. Na rekonstrukci se podílela celá řada restaurátorů, kteří vyčistili nástěnné malby na stropě auditoria i vzácné fresky. Staré vinylové tapety na stěnách lóží nahradily nové textilní.



Diváci usednou do nových sedadel, která budou mít zabudovaná čtecí zařízení s možností výběru titulků. Nová bude i opona. Vznikla v dílnách Národního divadla podle návrhu původní opony Eduarda Veitha z roku 1888, která se záhadně ztratila v roce 1945.

Ředitel technické správy Václav Pelouch připomněl, že všechny materiály použité v interiéru musely projít akustickými zkouškami.

„Všechny věci, které se tu dělaly, se nejdříve zkoumaly v laboratořích a akustických komorách. Zkoumali jsme materiály včetně tapet, koberců a sedaček, protože nově se vyráběly také sedačky, které se blíží tomu, jak to vypadalo před rekonstrukcí v sedmdesátých letech,"

Galavečer „Státní opera v proměnách času"

První zkoušky v nových prostorách se uskuteční koncem letošního roku. Veřejnosti se Státní opera otevře v neděli 5. ledna 2020. Datum není náhodné, t uplyne přesně 132 let od zahájení provozu tehdejšího Nového německého divadla.

Návštěvníci budou mít ten den možnost vidět program s podtitulem Státní opera v proměnách času (1888-2018). Slavnostní galavečer v režii Alice Nellis diváky provede diváky nejslavnějšími kapitolami historie Státní opery.

Průvodního slova se ve slavnostní večer ujme dramatik Pavel Kohout. Pod taktovkou hudebního ředitele Státní opery Karla-Heinze Steffense se představí významní sólisté Opery ND a čeští i zahraniční hosté. V průběhu večera zazní Janáček, Smetana, Puccini nebo předehra Wagnerových Mistrů pěvců norimberských a mnoho dalších.

Nebude chybět ani audiovizuální show na přední fasádu budovy Státní opery. Díky jejímu umístění na magistrále se komponenty videomappingu stanou projíždějící vozidla.