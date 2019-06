Stát chce zavést pro začínající řidiče řidičský průkaz na zkoušku

Řidičům do dvou let od získání řidičského oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. Začínající řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po spáchání jednoho přestupku. Zástupci ministerstva dopravy to uvedli při prezentaci připravovaného bodového systému.

Podle statistik způsobí čerství řidiči zhruba pětinu nehod. Například dvacetileté Karolíně přijdou tresty pro začínající řidiče moc přísné: "Vzala bych mu ten řidičák ne na rok, ale třeba na čtyři měsíce. A pak bych mu nařídila nějaké testy."

Pravdou je, že po získání řidičského oprávnění je třeba jezdit, aby řidič získal praxi. Podle některých názorů však hrozí, že lidé dva roky s jízdami počkají, a pak sednou do auta ještě méně zkušení, než byli po autoškole.

Asociace autoškol: Represe nic neřeší

Ministerstvo dopravy se při zavedení zvláštního režimu pro začínající řidiče inspirovalo britským modelem, který podle něj vedl ke snížení nehodovosti. Asociace autoškol poslala ministerstvu dopravu obsáhlou analýzu. Podle ní v návrhu zcela schází práce s problémovými řidiči, to jsou ti, kteří už mají nějaké body. Pouhá represe nic neřeší, říká předseda Asociace autoškol Ondřej Horázný:

"Je to asi jako kdybychom dětem, kteří mají pětku, a při vyučování nedávají pozor, zakázali se doučovat. Tento způsob je pouhá represe, která z nich rozhodně neudělá dobré řidiče, takže v žádném případě nebude dosaženo žádaného efektu. K tomu, aby řidiči byli lepší, tak je potřeba je doučovat."

Za zajímavý považuje Asociace autoškol rakouský model. Proto udělala seminář nedaleko Vídně pro pracovníky ministerstva a další odborníky.

"Každý řidič, který získá řidičský průkaz přijde dvakrát do týdne do autoškoly, kde s ním učitel probírá, co dělá dobře, co nedělá dobře. Potom je kurz bezpečné jízdy na polygonu nebo v autoškole, ještě je tam rozhovor s psychologem, a na závěr něco jako ekonomická jízda. Toto je řešení, kdy má nový řidič určitou sebereflexi. On se vrátí do autoškoly, probírá to s učitelem. Už to není výluka, ale koučink."

K návrhu se sešlo 200 připomínek

Nový bodový systém navíc počítá s dvěma hranicemi udělovaných bodů, a čtyři a šest. Podle ministerstva jsou šestibodové přestupky velmi závažné, čtyřbodové by měly fungovat jako varování. Podmínky modelu se však mohou změnit.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) chce o některých návrzích ještě jednat s odborníky, navíc nový systém poslanci hodně připomínkovali.

"V současné době ministerstvo dopravy obdrželo k návrhu zákona přibližně 200 zásadních připomínek."

Kromě bodového systému chystá ministerstvo výrazné zvýšení pokut za nejvážnější přestupky. Například za zakázané vjetí na železniční přejezd by se měla maximální pokuta zvýšit pětinásobně na 25.000 korun. Nejvyšší pokuty - až 75.000 korun budou hrozit za řízení bez řidičského oprávnění.

Mírně se naopak sníží blokové pokuty za méně závažné přestupky, kam patří špatné parkování, řízení bez dokladů nebo nerozsvícená světla. Nový systém zavádí i další novinky. Nově bude obodováno například nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Loni se "vybodovalo" 39 tisíc řidičů

Bodový systém začal v Česku platit 1. července 2006. Maximum - 12 trestných bodů - loni nasbíralo přes 39 tisíc řidičů, kteří tak na rok přišli o řidičský průkaz. Nějaký trestný bod mělo na konci roku 480.000 motoristů.

A není to žádné umění. Řidič může jezdit deset let bez jediného bodu, pak přijde slabší den, únava za volantem, a přestupek je tu. Třeba situace, kterou v Praze vidíme během jízdy přes centrum několikrát - řidič vjede za hustého provozu do křižovatky na oranžovou právě v okamžiku, kdy blikne červená. Podle nového návrhu by měl pryč polovinu bodů, a nováček by musel rovnou odevzdat řidičský průkaz.