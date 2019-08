Stát chce přijmout další kvalifikované pracovníky ze zahraničí

V současné době existuje šest programů na zaměstnávání cizinců v českých firmách. Od září by měly být tři. Zároveň by se měly sjednotit podmínky. Pro koho budou programy určeny, řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý:

"První pro vysoce kvalifikované pracovníky, potom pro standardní kvalifikované pracovníky a třetí je speciální pro lidi z oblasti vědy a výzkumu, kde se bude spolupracovat s agenturou CzechInvest. Tímto programem by neměl přijít jediný nekvalifikovaný pracovník."

Pro každou zemi vláda stanoví zvláštní roční kvóty. Nadále platí, že i tento program nebude firmám umožňovat zaměstnávat nekvalifikované cizince, jako jsou třeba dělníci výkopových prací, uklízečky, doplňovači zboží, doručovatelé balíků nebo pomocné síly ve stavebnictví či v kuchyni.

Od 1. září bude také postupně zvyšována kvóta pro příjem pracovníků z Ukrajiny na 40.000 ročně. Zatím to bylo 19.600 osob. Navýšení kvót si vyžádá náklady 100 milionů korun ročně, ale podle propočtů Hospodářské komory se díky jejich daním a odvodům zvýší příjmy státního rozpočtu nejméně stonásobně, tedy o deset miliard korun ročně. Ani taková kvóta však neuspokojí poptávku zaměstnavatelů po pracovnících, protože jim podle analýz komory aktuálně chybí 500 tisíc lidí.

"Dřív nebo později tento kanál také vyschne. Chystá se změna přijímání zahraničních pracovníků v Německu, což by mohlo znamenat, že by ČR mohla být jenom průchozím místem. Řada Ukrajinců by třeba chtěla odejít do Německa. To uvidíme od počátku příštího roku."

Vybrané země mají na Česko vazbu z minulosti

Režim Ukrajina funguje už tři roky. Díky pracujícím cizincům firmy tolik neodmítají zakázky a udržují si i za pomoci investic do efektivnější výroby konkurenceschopnost. Zároveň díky tomu ekonomika roste, zvyšuje se životní standard a mzdy rostou sedmi až osmiprocentním tempem. Jak hodnotí Vladimír Dlouhý výběr zemí, odkud by mohli přijít pracovníci?

"Srbsko je evidentní, je to země s poměrně vysoce kvalifikovanou pracovní silou, Černá Hora budiž. Filipíny všeobecně nabízejí pracovní sílu všude po světě. Zaměstnávání lidí z Mongolska má u nás také tradici. Jsou to země, kde bylo vyhodnoceno, že nejsou bezpečnostní rizika a zároveň je tam nějaká vazba z minula."

Hospodářská komora už dříve uvedla, že státní kasa kvůli rekordnímu počtu neobsazených míst loni tratila nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech, letos potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně 110 miliard korun.