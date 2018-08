Staroměstská radnice oslaví 680 let od založení

Volba Jiřího z Poděbrad českým králem i tříhodinové prohlídky pro milovníky historie - to vše nabídne 4. ročník akce Radnice dokořán. Staroměstská radnice totiž oslaví 680 let od svého založení. A slavit se bude šest dní - od 13. do 18. září.